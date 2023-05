Santé au travail dans les travaux publics : la FNTP renouvelle son engagement

La FNTP reconduit pour cinq ans son engagement pour l’amélioration continue de la santé au travail dans le secteur des travaux publics. C’est en ce sens que la fédération a établi une nouvelle convention nationale de partenariat, et ce, pour une durée de cinq ans.

La FNTP, en partenariat avec le Ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion, la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAM), l’Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles (INRS) et l’Organisme Professionnel de Prévention du BTP (OPPBTP), ont signé une convention nationale de partenariat pour l’amélioration de la santé au travail dans le secteur des Travaux Publics pour les cinq prochaines années.

Il y a 10 ans, la première convention nationale de partenariat en faveur de la santé au travail dans le secteur des travaux publics entrait en vigueur. Fortes de cette expérience, les parties prenantes se sont félicitées du bilan de la convention nationale de partenariat 2017-2022, et ont décidé de réaffirmer leurs engagements.

Jusqu’à présent, les différentes conventions nationales de partenariat ont permis :

Une baisse structurelle de la sinistralité du secteur : entre 2014 et 2020, les accidents graves et mortels ont diminué de 35 % dans le secteur des travaux publics ;

Une meilleure prise en considération des troubles musculosquelettiques (TMS), notamment grâce à une campagne dédiée, à des actions de sensibilisation et au déploiement d’outils d’accompagnement contre les TMS à destination des chefs d’entreprise, des équipes d’encadrement, et des opérateurs ;

La création du socle commun « Prévention TP », renforçant la culture de la prévention grâce à son intégration systématique dans la formation initiale aux métiers des Travaux Publics : 100 % des nouveaux professionnels sont désormais formés à la Santé - Sécurité au travail ;

Des actions de sensibilisation pour les maîtres d’ouvrage, débouchant sur une meilleure prise en compte de la prévention sur les chantiers de travaux publics, dès la conception des ouvrages, considérant les risques pour les salariés et riverains. Ceci se matérialise par la charte « Chantier franchement sûr ».

Les chantiers à venir pour les cinq prochaines années

Avec le renouvellement de leur engagement, les signataires de la précédente convention nationale de partenariat souhaitent consolider leurs relations de travail de confiance, et continuer à améliorer la connaissance mutuelle des actions et des priorités de chacun des partenaires.

En plus de poursuivre les différents combats des anciennes conventions, de nouveaux enjeux s’ajoutent à ces chantiers. Les conditions de travail durant les vagues de fortes chaleurs, ou encore les nouveaux enjeux de santé publique en font notamment partie.

Pour poursuivre cette dynamique, l’ensemble des signataires de la nouvelle convention nationale de partenariat a défini plusieurs objectifs et priorités pour 2023-2028. Ces derniers consistent à :

Développer la culture de prévention en favorisant la démarche d’évaluation des risques grâce à une connaissance plus fine de la sinistralité du secteur, les données consolidées par la Caisse nationale d’assurance maladie étant, à date, communes au secteur du bâtiment et à celui des travaux publics ;

Identifier et promouvoir les bonnes pratiques de prévention adaptées à ces risques ;

Favoriser les échanges entre les réseaux des partenaires au niveau territorial ;

Accompagner la mobilisation des entreprises pour réduire leur sinistralité ;

Renforcer la prévention des risques professionnels dans les formations.

« La santé au travail est une priorité absolue pour les entreprises de travaux publics. Aussi, il était essentiel pour la FNTP, et pour l’ensemble des signataires de cette nouvelle convention nationale de partenariat, de se réengager collectivement pour les cinq prochaines années et continuer notre collaboration qui porte ses fruits. La présence d’Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion, à cette signature est un marqueur fort de l’engagement partagé par tous pour une amélioration continue de la santé au travail dans le secteur des travaux publics », a estimé Bruno Cavagné, président de la FNTP.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Adobe Stock