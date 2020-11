L'intersyndicale de la société Terreal cédée en août au fonds d'investissement LBO France, appelle le personnel à une grève illimitée à partir du jeudi 8 septembre à 08H00 sur les 14 sites français, pour obtenir notamment des garanties sur l'emploi et une prime exceptionnelle.



Les syndicats de la société (FO, CGT, CFDT et CFTC ont signé l'appel à la grève) veulent l'ouverture "de vraies négociations" après le refus mardi par la direction de répondre à leurs revendications. "On peut s'attendre à un arrêt total de la production et des chargements clients sur tous les sites français", a précisé Dominique Guelfucci, secrétaire fédéral Force ouvrière, syndicat majoritaire au sein du groupe.

"Nous exigeons des garanties sérieuses de la part de LBO sur l'emploi, les salaires, les investissements et le développement de la société", indique l'intersyndicale dans un communiqué. Les syndicats demandent également l'attribution à l'ensemble du personnel d'une prime exceptionnelle de 1.300 euros, en raison de "l'énormité des fonds engendrés lors de la cession" de Terreal, alors que la direction propose selon eux le versement d'un intéressement de 200 euros.

Ils revendiquent par ailleurs la prise en charge entière de la journée de solidarité par la société. Terreal, spécialisé dans les matériaux de construction en terre cuite, a été cédé en août par les sociétés d'investissement américaine Carlyle et française Eurazeo au fonds LBO France, pour une valeur d'entreprise de 860 millions d'euros.

La société avait été rachetée moins de deux ans avant pour 400 millions d'euros à Saint-Gobain. Terreal emploie 2.300 personnes sur 22 sites de production de tuiles et de briques, dont 1.700 sur 14 sites en France. Le groupe a réalisé, en 2004, un chiffre d'affaires de 371 millions d'euros, selon le site internet de la société.