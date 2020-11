Glaverbel a récemment réuni toutes ses marques de doubles vitrages présentes en Europe sous une seule et même dénomination: Thermobel. Cette dénomination claire permet à Glaverbel de franchir un nouveau cap dans le cadre d'une opération européenne de grande envergure. En effet, il y a deux ans, Glaverbel a intégré 50 usines de doubles vitrages implantées en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en République tchèque, en Pologne, en Slovaquie et en Russie dans un même système de qualité. L'adoption d'un même nom pour tous les doubles vitrages confirme et renforce cette intégration.

Thermobel Top N , des doubles vitrages superisolants faiblement émissifs, d'aspect très neutre.

Thermobel Energy N , des doubles vitrages superisolants faiblement émissifs et de protection solaire, d’aspect très neutre.

Thermobel Stopsol , Thermobel Solarbel, Thermobel Sunergy et Thermobel Stopray, des doubles vitrages de contrôle solaire offrant d’excellents niveaux de sélectivité (rapport Transmission Lumineuse/Facteur Solaire).

En outre, cette dénomination unique simplifie la mise en place du marquage CE*, qui deviendra obligatoire dans l’Union européenne en avril 2006.Pourquoi choisir la marque Thermobel ?Glaverbel a créé la marque Thermobel en 1975 pour ses doubles vitrages collés. A l’époque, l’entreprise fournissait uniquement des vitrages isolants standard.En trente ans, les activités se sont considérablement développées. Le nombre de produits et de marques a fortement augmenté, et Glaverbel a étendu ses activités à d’autres pays européens, encore récemment en Russie. En remplaçant toutes les marques existantes par la dénomination Thermobel, Glaverbel profite ainsi de la grande notoriété de cette appellation sur plusieurs de ses marchés et de son association à la raison sociale de Glaverbel.De quels doubles vitrages s'agit-il ?La marque Thermobel de Glaverbel inclut non seulement le double vitrage clair standard Thermobel, mais aussi les produits suivants :Ces vitrages peuvent également associer de nombreuses caractéristiques supplémentaires : sécurité passive ou active, résistance aux balles, isolation acoustique ou résistance au feu. Sur le plan esthétique, ces produits offrent toute une série de possibilités : croisillons intégrés, sérigraphies et application de types de verres décoratifs, ainsi qu’une gamme inégalée de couleurs et de réflexions.Glaverbel produit actuellement des doubles vitrages Thermobel dans une cinquantaine d’usines en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en République tchèque, en Pologne, en Slovaquie et en Russie. Ses usines sont spécialisées dans les livraisons à très court terme et les remplacements, alors que d’autres assurent plutôt la livraison de lots complets de vitrages Thermobel destinés à la construction de grands travaux.*Le marquage CE s’applique à un contrôle de qualité uniforme européen portant notamment sur les produits destinés à la construction. Cette réglementation stipule entre autres qu’une autorité externe vérifie le respect des critères de qualité par l’industrie concernée.