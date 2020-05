Les deux organismes de certification AFNOR et Apave lancent un nouveau label pour la reprise d’activité. Intitulé « Acteur BTP engagé », il récompense les entreprises qui appliquent scrupuleusement les règles de sécurité sanitaire dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19. Pour l’obtenir, il s’agit de répondre à un cahier des charges qui s’appuie sur les préconisations du guide de l’OPPBTP et des fiches métiers de la Direction Générale du Travail.

Pour obtenir ce label, l’entreprise doit répondre au cahier des charges dressé par les deux organismes certificateurs. Ce cahier des charges reprend des préconisations sanitaires édictées dans le guide de l’OPPBTP (port de masques, lavage de mains…) et dans les fiches métiers de la Direction Générale du Travail (DGT). Les cases à cocher concernent aussi bien les entreprises (bureaux, dépôts, ateliers, chaînes logistiques d’approvisionnement en matériaux…) que les chantiers et leurs bases vie.

Récompenser et valoriser les bonnes pratiques

L’organisme reconnu tierce partie se rend sur place et, si les conditions sont bien remplies, octroie le label à travers une attestation et un macaron attestant de l’engagement de l’entreprise. Cette dernière peut ainsi prouver de façon fiable et impartiale à ses interlocuteurs son respect scrupuleux des règles de sécurité sanitaire.

« Je me réjouis de ce partenariat entre deux acteurs de premier plan, tous les deux tiers de confiance auprès des acteurs économiques du secteur de la construction et désireux d'amorcer une reprise saine, ambitieuse et résiliente, de nature à rassurer collaborateurs, clients et partenaires et qui doivent reprendre leurs chantiers dans les meilleures conditions », s’est notamment félicité Franck Lebeugle, Directeur général d'AFNOR Certification.

« Nos équipes ont à cœur d'accompagner le secteur du BTP dans cette période si particulière. La mise à disposition de nos compétences communes et complémentaires en certification, bâtiment et génie civil et QHSE, s'inscrit dans la volonté commune de nos structures d'accompagner la reprise d'activités en toute sécurité et de soutenir la relance économique qui y est associée », ajoute de son côté Philippe Maillard, Directeur général d'Apave.

C.L.

Photo de une : Adobe Stock