Spécialiste reconnu des peintures destinées aux peintres et applicateurs professionnels, Guittet bénéficie d’un important capital confiance avec des produits à forte notoriété sur le marché, tels l’Orion ou le Mat 78. Marque professionnelle du groupe SigmaKalon, Guittet décline une gamme de peintures intérieures et décoratives à effets, de peintures et lasures bois, et de revêtements de façades, dans plus de 200 points de vente indépendants (grossistes en peintures et décoration).

Pour accompagner le lancement de sa nouvelle référence, Guittet lance une campagne de promotion autour du lézard, qui symbolise la très haute adhérence et les performances de Guiocryl. La campagne de publicité dans la presse professionnelle (pleines pages quadrichromie) se complète, pour une visibilité optimale sur les lieux de vente, par des plaquettes de présentation, des totems (2 m de hauteur), des affiches (60 x 80 cm) et mobiles, mais aussi des cadeaux à distribuer aux clients



Redacteur