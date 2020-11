Dans sa stratégie de développement, en totale adéquation avec le marché

d'Europe de l'Ouest, le Groupe Wienerberger vient d'engager un plan d'investissements de 33,5 millions d'euros. Au programme : une nouvelle ligne de production installée à Pottelberg (Belgique) pour les tuiles terre cuite grand format (10 au m2), ainsi qu'une modernisation de la ligne de

production de Seltz en France.

«L'intérêt pour les tuiles terre cuite de grande qualité continue de croître en France comme en Belgique et ces investissements devraient nous positionner idéalement sur un marché en plein développement» commente Heimo Scheuch, de la Direction Wienerberger pour l'Europe du Nord-Ouest. Et de poursuivre «nous entendons progresser de façon significative sur ces marchés grâce à la plus value d¹une production encore optimisée et un positionnement fort sur de ces deux marchés».

Renforcer son positionnement en Belgique sur les grandes tuiles

En Belgique, à Pottelberg, Wienerberger se concentre sur le marché des tuiles grand format. La capacité de Littoral ­ancienne implantation louée uniquement par Wienerberger – devrait être transférée intégralement vers une nouvelle unité de Pottelberg début 2005 engendrant notamment une réduction des coûts de productionŠ. «En Belgique, en France comme aux Pays-Bas, les tuiles grand format constituent une niche à forte valeur ajoutée», ajoute Heimo Scheuch, et de poursuivre, «nous avons identifié d¹ailleurs une tendance similaire en Grande-Bretagne comme en Irlande. L'investissement de Pottelberg doit permettre de positionner Wienerberger comme fournisseur incontournable de ces régions et de renforcer encore nos parts de marchés».

La production doit être lancée dans les tout premiers mois 2005.

Zoom sur la haute qualité des tuiles terre cuite en France

En France, Wienerberger dispose d'usines de fabrication de tuiles terre cuite à Lantenne, Seltz, Bouxwiller et Pontigny. Seltz, le second site en France du Groupe, dispose de deux unités de production de tuiles et d¹accessoires. A l'avenir, la ligne de Seltz va être convertie intégrant le process « H-cassette » et la ligne d¹accessoires sera complètement rénovée.

«Lorsque les tuiles sont produites avec H-cassette, chaque tuile est placée de façon séparée dans la cassette avant cuisson», explique Heimo Scheuch, «ce qui nous permet d'accroître fortement notre productivité, facteur clé du développement de notre compétitivité en France.»

Des investissements également prévus en Pologne

Wienerberger prévoit également un plan d¹investissements en Pologne. Le projet prévoit la construction d'une nouvelle usine de tuiles terre cuite moulées ainsi qu'une extension de la ligne de tuiles grand format à Kunice.

«Notre plan d'investissements en Pologne repose sur des prévisions économiques fortes et réalistes et sur le développement d'un marché à fort potentiel, comme celui des tuiles pour la construction résidentielle à moyen terme.» explique Johann Windisch,membre du directoire de Wienerberger pour l'Europe centrale et de l'Est.

Concrétiser la stratégie Les différents investissements engagés constituent la preuve de l'implantation soutenue du Groupe Wienerberger et font partie intégrante d¹un programme de croissance annoncée dans approximativement une vingtaine de projets, plus petits, mais à fort potentiel de synergie ».