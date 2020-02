La démolition se structure comme un métier complet du BTP. Le syndicat national des entreprises de démolition (SNED) vient de délivrer ses premiers certificats de préparateurs qualifiés en démolition (CQP)





Fin décembre, les huit premiers préparateurs diplômés en démolition ont obtenu leur certificat de qualification professionnelle (CQP). Une certification qui marque la volonté des professionnels de la démolition à organiser rapidement leur profession. Avec l’avènement des règles de la "Haute Qualité Environnementale", de la loi sur les déchets de chantier et des réglementations sur les produits sensibles, comme l’amiante ou le plomb, la démolition devient désormais une affaire de spécialistes particulièrement qualifiés. Selon Philippe Sellier, le Président du syndicat des entreprises de démolition, "trop d’entreprises se disent démolisseurs sans respecter les règles de notre profession". Un constat qui a conduit le SNED à ouvrir, au centre promotionnel d’Orcemont, la première formation au certificat de préparateur qualifié en démolition (CQP). Outre la satisfaction de l’évident besoin de personnels qualifiés au sein des entreprises, le SNED veut aussi attirer les jeunes vers le métier de la démolition. Les sessions vont donc se succéder car l’objectif, selon Philippe Sellier, est d’avoir formé, à l’horizon 2003, au moins 3500 démolisseurs qualifiés. Conçue par modules, la formation dure environ sept semaines suivant le niveau du candidat. Elle est actuellement ouverte aux salariés des entreprises et pourrait être rapidement proposée aux jeunes de moins de 26 ans, dans le cadre des formations en alternance (contrats de qualification). Cette formation assure à la fois la qualification du stagiaire mais aussi son aptitude à l’encadrement des équipes. Que ce soit dans les entreprises spécialisées en démolition ou dans les entreprises générales, la demande est forte et durable. La démolition s’inscrit donc aujourd’hui comme un métier à part entière porteur d'emploi et d’avenir.



Pour infos, Syndicat National des Entreprises de Démolition. www.syndicatdémolition.fr

Redacteur