Le secteur de l'hôtellerie à Londres connaît depuis début 2004 une embellie après trois années de crise dues aux attentats du 11 septembre et au ralentissement de l'activité économique mondiale. L'afflux de visiteurs étrangers incite les investisseurs et les groupes hôteliers à ouvrir de nouveaux établissements et à innover. "La fréquentation touristique de Londres est bien partie cette année pour renouer avec les niveaux observés avant les attentats du 11 septembre 2001", explique Jamie Talmage, de Visit London, l'office de tourisme de la capitale britannique

L'ébullition de l'hôtellerie londonienne séduit de nouveaux venus comme l'homme d'affaires Simon Woodroffe, ( voir le clin d'oeil ), sans oublier bien sûr le fondateur de la compagnie aérienne easyJet, Stelios Haji-Ioannou, qui met la dernière main à son easyHotel, établissement bon marché (à partir de 5 livres la nuit) où les occupants pourront amener leurs propres draps (les écossais vont adorer !) et faire le ménage en partant pour avoir les tarifs les plus bas.

"En 2000, rappelle Jamie Talmage, le nombre de visiteurs étrangers avait atteint le niveau record de 13,1 millions, avant de sombrer à 11 millions l'année d'après à cause des craintes d'attaques terroristes suite aux attentats contre les tour-jumelles du World Trade Center". Selon les projections de Visit London, 12,7 millions de touristes étrangers devraient venir à Londres en 2004. "Cela se reflète sur le taux de fréquentation des hôtels et sur les tarifs pratiqués", souligne Jamie Talmage.

Une analyse confirmé par le cabinet de conseils PKF, spécialisé dans l'hôtellerie: en juillet, le taux de fréquentation des hôtels londoniens s'est établi à 83,1%, contre 81,1% un an auparavant. Le prix moyen d'un chambre d'hôtel à Londres était de 105,77 livres sterling (160 euros), soit une progression de plus de 12% par rapport à juillet 2003, ce qui montre que les hôteliers n'ont plus à baisser leurs tarifs pour remplir leurs chambres. Cette embellie du secteur de l'hôtellerie se traduit également par ce que Visit London qualifie de "mini-boom" dans la construction de nouveaux établissements.

"D'ici à 2008, il y aura 11.600 nouvelles chambres d'hôtels dans Londres, confirme Jamie Talmage. Rien que ce sur les six premiers mois de l'année 2004, 2.500 lits se sont ajoutés à l'offre totale" estimée actuellement à 95.000. Ce sont en premier lieu les groupes hôteliers internationaux comme Hilton, Holiday Inn, InterContinental ou la chaîne d'hôtels bon marché Travelodge qui élargissent leur présence à Londres.

Le français Accor a ouvert deux hôtels et plus de 600 chambres depuis début 2004, en attendant un établissement trois étoiles en 2005. La clientèle qui semble attiser les convoitises des hôteliers ? Celle des touristes fortunés et des hommes d'affaires. "On assiste à l'émergence d'un nouveau type d'hôtels appelés "lifestyle" ou "boutique hotel" réputés pour leur design, le confort des chambres et la qualité des prestations", détaille le responsable de Visit London.

Comme le Sanderson et le St Martins Lane, situés en plein centre de Londres, dans le quartier de Soho. L'aménagement intérieur de ces établissements de luxe a été conçu par le célèbre designer français Philippe Starck. Leur propriétaire, le groupe américain Morgans Hotel, a pourtant décidé de les mettre en vente, conscient de pouvoir en tirer dans le marché actuel un prix maximal. "Les grandes chaînes sont tentés d'imiter ce concept comme l'a montré Holiday Inn qui a dévoilé cette semaine sa chambre du futur avec musique d'ambiance et décor pouvant être modifié par chaque occupant", souligne Jamie Talmage.