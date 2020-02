On en croit pas ses oreilles...Acoubat Sound, le dernier logiciel du CSTB, permet une conception acoustique des bâtiments qui donne instamment le rendu sonore des solutions mises en place

Le CSTB vient de finaliser un logiciel étonnant qui pourrait bien inspirer les réalisateurs de film de science-fiction. En effet, non seulement Acoubat Sound calcule en parfaite conformité avec les normes NRA la conception acoustique des bâtiments, mais il permet de simuler, en temps réel, tous les bruits environnementaux qui résultent du choix des matériaux. La première version muette de ce logiciel a en fait été proposée il y a 6 ans par le CSTB. Depuis, sous la direction de son concepteur Dirk Van Maecke, le logiciel est devenu un partenaire vivant et particulièrement intelligent des constructeurs et des architectes. “ Pour constituer la base de données des matériaux, nous avons intégré plus de 12 000 références certifiées NRA ” précise Mr Pesey, l’un des promoteurs du produit. “ Avec une telle base de données, nous couvrons plus de 99% des matériaux de construction. Nous y avons ajouté une base de données comprenant des centaines de bruits d’environnement. Aujourd’hui, le logiciel permet d’obtenir instantanément une mesure acoustique d’une extrême précision, tant sur le plan des calculs que sur celui du rendu auditif ”. En effet, une fois la mise en place du matériau à l’écran, l’effet sonore, diffusé à 360°, est saisissant de réalisme de précision et de netteté. Outre la gamme des matériaux, rien ne manque à l’environnement. Des cloches de villages à la circulation sur les routes ou autoroutes en passant par les bruits aériens, ceux des élèves en récréation, des chantiers, des aspirateurs et même des instruments de musique. Ainsi, c’est une collection extraordinaire de bruits que les acousticiens du CSTB ont su synthétiser pour les intégrer à leurs calculs. Seuls manquent actuellement, selon M Pesey, les bruits d’impact. Ceux-ci ne devraient pas tarder à faire l’objet d’une mise à jour. Le logiciel permet d’élaborer l’isolation de toutes les constructions, qu’elles soient résidentielles, individuelles, collectives, tertiaires ou industrielles. Les calculs s’effectuent sur des pièces dont les volumes vont jusqu’à 240m3 ( ou l’équivalent d’une surface de 100 m2 pour des hauteurs standard de 2,50 mètres). L’emploi de ce formidable outil prend une dimension particulièrement stratégique dans les locaux collectifs comme les écoles ou les services publics. Ce sont en effet des espaces ou le bruit généré exige un soin très précis dans le choix des matériaux d’isolation. Les ingénieurs du CSTB ont conçu un outil dont l’usage est facile à appréhender. Deux heures suffisent à un habitué du travail à l’écran pour maîtriser Acoubat Sound. Le logiciel fonctionne aussi bien en mode plan qu’en 3D. Il suffit ainsi de changer à l’image une cloison pour obtenir instantanément le résultat acoustique. Celui-ci se traduit aussi bien en clair à l’écran que de façon auditive. Il existe trois versions d’Acoubat Sound respectivement vendues aux prix de 200, 500 ou 900 euros. Les utilisateurs peuvent également, en permanence et en cas de besoin, faire appel à une “ Hot Line ”. En fait, après le bruit, il ne manque à Acoubat Sound que le relief pour être parfaitement complet. Pour infos, Acoubat Sound peut être obtenu auprès du CST www.cstb.fr ou, CST 4 avenue Du Recteur Poincaré 75782 Paris cedex 16, tel : 0140502828

Redacteur