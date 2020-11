Le Premier ministre français Dominique de Villepin a donné jeudi le coup d'envoi de la "deuxième étape" de son action gouvernementale, qu'il a placée sous le signe de la "croissance sociale", en dévoilant une série de mesures en faveur du pouvoir d'achat, du logement, de l'énergie et une grande réforme fiscale.

En ouverture de sa conférence de presse mensuelle, le Premier ministre s'est livré pendant 45 minutes à un véritable discours de politique générale traçant des perspectives jusqu'à 2007 et essayant d'apporter des réponses à la préoccupation immédiate des Français, le pouvoir d'achat.

"Je veux maintenant ouvrir la deuxième étape de mon action en la plaçant sous le signe de la croissance sociale", une "croissance qui profite à chacun" et "qui produise des emplois", a-t-il dit entouré de huit ministres, dont Thierry Breton (Finances), Jean-Louis Borloo (Cohésion sociale) et Dominique Perben (Transports et Equipement).

A l'approche de ses 100 premiers jours à Matignon, axés sur la "bataille pour l'emploi", il s'est félicité de voir que les "résultats sont là", avec la baisse du chômage en juillet qui s'est poursuivie en août. Sur le plan fiscal, il a annoncé une pause dans la baisse de l'impôt sur le revenu en 2005 mais une reprise en 2006 "dans le cadre d'une grande réforme fiscale", destinée à "valoriser le travail" et à alléger la pression pesant sur "les classes moyennes".

Le nombre de tranches de l'impôt sur le revenu sera ainsi réduit de sept à quatre, dès le 1er janvier 2007, soit sur les revenus 2006. Concernant les dossiers brûlants de la rentrée, l'énergie et le logement, M. de Villepin a annoncé une série de mesures pour encourager les économies d'énergie - crédits d'impôts, mise au point d'un véhicule propre - et construire des logements d'urgence.

Pour tenter de contrer les effets du pétrole cher, les "millions" de ménages les plus modestes se chauffant au fioul vont recevoir un chèque du Trésor Public de 75 euros.

Dans le domaine social, M. de Villepin a annoncé un contrôle accru des bénéficiaires de minimas sociaux mais aussi des aides pour "les inciter" à retourner vers l'emploi.

"Mon choix est clair: je veux qu'il soit plus intéressant et plus facile en France de travailler plutôt que de vivre d'un revenu d'assistance", a-t-il insisté.

Les personnes touchant des "revenus d'assistance" (RMI, allocation de solidarité spécifique (ASS) et l'allocation de parent isolé (API) "ne sont pas suffisamment incitées à reprendre un emploi", a-t-il estimé.

La prime pour l'emploi (PPE), versée jusqu'ici au bout de 12 à 18 mois aux 8,8 mmilions de bénéficiaire, va être mensualisée. Elle sera ainsi "augmentée de 50%", soit un coût supplémentaire pour l'Etat d'un milliard d'euros sur deux ans (2006 et 2007), a-t-il dit. En outre, la prime de 1.000 euros destinée à favoriser la reprise d'activité des chômeurs longue durée sera étendue à "tous" les bénéficiaires de minima sociaux et complétée par un "forfait mensuel de 150 euros" pendant un an.

Côté économies d'énergie, le crédit d'impôt "voiture propre" augmentera de 1.525 à 2.000 euros" et, à compter du 1er janvier 2006, le coût de la carte grise sera "uniquement fonction du caractère polluant ou non des véhicules".

Le Premier ministre a aussi souhaité voir d'ici 5 ans une "voiture familiale qui consommera moins de 3,5 litres pour 100 km", et va débloquer 100 M EUR à cet effet. La France va aussi anticiper à 2008 l'incorporation de 5,75% de biocarburants dans ses carburants, contre 2010 selon le texte d'une directive européenne.

En revanche, le Premier ministre n'a pas retenu l'hypothèse d'une nouvelle limitation de vitesse sur les routes, et a également écarté l'idée d'un rétablissement de la TIPP flottante.