Je vous l'accorde c'est à la mode, fashion et tout ! mais c'est aussi peut être utile de s'en préoccuper... vous ne pensez pas ? De toute façon un petit "guide sur l'éco-construction", "raisonné" donc raisonnable, au milieu de tous vos dossiers, cela ne mange pas de pain (Bio) ... à commander pour la rentrée rapidement, quand vous êtes encore bronzés, souriants et plein de bonnes résolutions !

Bâtir-Sain publie le nouveau "Guide raisonné de l'éco-construction 2004 - 2005", un guide et annuaire professionnel qui liste de nombreux matériaux sains et écologiques dans toute la France et quelques pays voisins. Pour la première fois, il liste les équipements pour le bâtiment passif, qui n'a pas besoin de chauffage central (norme Passivhaus / Minergie-P, les meilleurs bâtiments énergétiques à très basse consommation, 4 fois moins gourmands en énergie que les bâtiments français standard*).

Le Guide raisonné recherche les meilleurs produits et les plus innovants pour l' éco-construction / HQE avec un descriptif analytique et une liste des produits par rubrique : gros ouvre, second ouvre, installations, finitions, paysage, etc. Vous recherchez par exemple des canalisations sans PVC, une peinture, un urinoir sans eau, une éolienne, un enduit bio prêt à l'emploi, une chaudière plus performante, une toiture végétale, un système de récupération et de stockage d'eau pluviale, une piscine bio: vous les trouverez dans ce guide.

Son édition de 2004 a été revue, mise à jour et enrichie de nouvelles sections avec plus de 850 produits sélectionnés et présentés sur environ 78 pages. Edité par l'association Bâtir-Sain (www.batirsain.org), l'association pour le développement de la construction biologique et écologique, ce guide est le plus complet existant actuellement en France. Prix 12,60 € ttc, envoi compris. Disponible en septembre.

* 500 kWh /m2.an de consommation moyenne à comparer aux 120 kWh/m2.an d'énergie primaire (chauffage, ECS, éclairage, équipements électriques, cuisine, etc.) du Passivhaus standard - Source : ADEME, PassivHaus Institut, Minergie.