Les vacances sont terminées, les Jeudis de Mauroy peuvent rouvrir leurs portes aux nombreux auditeurs intéressés par les métiers, les outils, l’artisanat, l’histoire et tellement d’autres sujets tout aussi passionnants. Pour sa rentrée, la Maison de l'Outil et de la Pensée Ouvrière de Troyes, accueillera, le jeudi 23 septembre prochain, Armand POUILLE pour la présentation de son ouvrage « Des Maçons médiévaux aux Compagnons d’aujourd’hui » paru aux Éditions Grancher. a voir ...

« Que les historiens débattent des origines des corporation antiques et des médiévaux, des Compagnons et des maçons opératifs ou spéculatifs, de l’antériorité des uns sur les autres, voilà bien de vaines querelles, aussi stériles que contraires à l’éthique et à l’idéologie de ces chevaliers d’antan, de ces humanistes d’aujourd’hui. Les hauts sentiments de valeur morale et spirituelle qui animent Compagnons et maçons les placent nécessairement au-dessus de ces médiocres contingences. Mais qu’un chercheur s’interroge sur la transmission de leurs savoirs, de leurs idéologies et de leurs systèmes de valeurs comme véhicule de perfectionnement de la société en général, voilà qui doit interpeller celui qui n’en aurait qu’une pratique réservée aux seuls « initiés ».

L’auteur, historien, titulaire d’un DEA en Sciences de l’éducation, fait l’hypothèse que les valeurs et l’éthique des Compagnons doivent pouvoir revaloriser la formation par l’apprentissage et permettre de les développer au sein du système éducatif classique.

A partir de 20h30 - 23 septembre 2004, entrée au tarif symbolique de 2 € - Pour tout renseignement : 03 25 73 28 26

LA MAISON DE L’OUTIL - 7, rue de la Trinité - 10000 TROYES

Ouvert tous les jours de 10h à 18h et situé au cœur historique de Troyes, l’Hôtel de Mauroy devient en 1974 la Maison de l'Outil et de la Pensée Ouvrière. Près de 10000 outils, de façonnage à main des XVIII° et XIX° siècles sont présentés sur 25000 collectés. Dans la bibliothèque, 35000 volumes sont réunis. Comme la collection d’outils, la bibliothèque a été constituée sous l’impulsion de Paul Feller. Composée aux 2/3 par des ouvrages techniques, elle conserve notamment des ouvrages anciens et rares tels que la 2ème édition française parue en 1572, du Traité d’Architecture de Vitruve, les 35 volumes de la première édition de l’Encyclopédie Diderot et d’Alembert (1751-1780), ainsi que des écrits ouvriers.