Voici venu le temps de la protection de notre planète... Alors toutes les solutions naturelles pour limiter l'effet de serre est un acte citoyen et se préserver simplement des grosses chaleurs d'un soleil ardent et d’ultraviolets indésirables, peut se faire sans modifier la structure de la maison…

Une solution imparable : l’installation de stores ! A l’intérieur comme à l’extérieur, ils apportent fraîcheur et bien-être et jouent la carte de la décoration grâce à un large éventail de coloris, de styles et de matières… Avec eux, choisissez l’ombre qui va le mieux à votre maison !

Dedans, le store donne le ton. Ces dernières années, le store inspire les stylistes, les décorateurs et tous ceux qui aiment habiller leurs fenêtres ! Cousin germain du rideau, il tend aujourd’hui à le remplacer, au moins en ce qui concerne les ouvertures de petites dimensions du logis. Car le store d’intérieur s’envisage partout dans la maison… surtout là où l’on ne s’y attend pas !

Sur les fenêtres bien sûr, mais aussi sur les toits (vasistas ou hublots), sur les murs ou façon "cloison" pour délimiter les pièces. On l’installe pour les mêmes raisons que son grand frère le store d’extérieur, c’est-à-dire, pour se protéger des rayons du soleil et du voisinage, mais aussi pour son effet décoratif irréprochable.

Très à la mode, le store vit son grand retour et offre une pléiade d’interprétations et de styles, jouant sur les coloris, les effets et la matière. On les trouve en bois, en osier, en textile, en voilage léger, en lamelles d’aluminium... tous appréciés pour leur principe occultant et tamisant.

La nouveauté du moment ? Le store-bateau qui se déroule, selon le degré de luminosité souhaité, par une simple traction sur un cordon. Mi-rideau, mi-store, il peut également se remonter en formant de larges plis pour apporter un côté étoffé à la décoration. Très actuel aussi, le store vénitien à lamelles de bois s’adapte bien aux styles d’intérieur et apporte une touche supplémentaire d’exotisme. On joue sur l’orientation des lames pour obtenir le niveau de lumière idéal.

Plus classiques, les stores à enrouleurs bénéficient des meilleurs prix du marché et sont très faciles à poser et à manipuler. Particulièrement appropriés aux fenêtres de toit, ils s’arrêtent à hauteur désirée et filtrent la lumière à la carte.

Côté innovation, les stores d’aujourd’hui sont de plus en plus modernes : il y a ceux avec lamelles de bois odorantes (réalisés en bois de cèdre à encens) et les versions complètement "occultantes"peuvent même remplacer les volets.

Mais quel store choisir à l’intérieur ?

Tout dépend de l’usage réel ou pas qui en sera fait… Si vous l’installez pour apprivoiser le soleil, le store vénitien reste le maître. Il est celui qui gère le mieux l’intensité de la lumière. Si vous l’installez pour la décoration, tout le reste de la gamme conviendra…pourvu qu’il rehausse l’ambiance et le style !

Concernant les stores extérieurs :

Dehors, le bonheur est sous le store ! Si le store est devenu un élément fort de la décoration intérieure et tend à remplacer depuis quelques années la plupart des rideaux, il peut aussi être envisager dehors. Le saviez-vous ?

Face au soleil, un store d’extérieur offre une protection optimale équivalent à une crème solaire indice 50 !

Déployer un store de 3 mètres réclame en moyenne 100 tours de manivelle !

Le store, une véritable avancée de toit

Spécifique aux grandes largeurs, le store d’extérieur peut offrir jusqu’à 5 mètres d’avancée sur 30 mètres de largeur et se réalise sur mesure.

Attention aux dimensions à couvrir !

A chaque terrasse correspond une avancée de store. Pour une efficacité optimale, il faut que votre store soit plus grand que l’espace à protéger. Il faut également prendre en compte l’exposition de votre terrasse (galerie ou balcon) : c’est pourquoi votre storiste met son expérience à votre disposition afin d’évaluer précisément vos besoins et vous proposer une solution personnalisée.

Une toile si performante !

Pas de panique, les toiles des stores ont été prévues pour être super résistantes !

En polyester ou en acrylique, imperméabilisées et traitées, elles sont généralement anti-UV et imputrescibles ! Solidité assurée !

Faîtes varier les styles !

Les tendances actuelles de décoration s’orientent de plus en plus vers des couleurs et des formes affirmées. Aujourd’hui, les rayures conjuguent contraste et asymétrie tout en multipliant l’effet de grandeur.

Les couleurs, elles, s’imposent en grands aplats et les motifs commencent à séduire…

Concernant les stores intérieurs :

Le store vénitien a la vedette

En matière d’ombrage et de gestion de la luminosité, le store vénitien est le plus approprié.

Avec ses lamelles amovibles, il parsème l’éclairage naturel dans toute la maison ou lui fait carrément obstacle.

- le vénitien à lames aluminium

Ambiance : contemporaine.

Fonction : modulation de la lumière, intimité.

Atouts : caractère inaltérable des lames, faible encombrement du store une fois replié.

Lieu de prédilection : les pièces humides (cuisine et salle de bain), pièces à vivre, cabinet de travail.

- le vénitien à lames en bois

Ambiance :classique ou contemporaine.

Fonction : modulation de la lumière, intimité.

Atouts : chaleur et élégance. Touche d’exotisme selon les essences choisies.

Lieu de prédilection : les chambres et le salon.

Conseil : pour bien harmoniser votre intérieur, la teinte des lamelles de bois doit se retrouver ailleurs dans la décoration.

Les stores d’occultation totale