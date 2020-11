Les activités éco-industrielles sont les «activités qui produisent des biens et services capables de mesurer, de prévenir, de limiter ou de corriger les impacts environnementaux tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol, ainsi que les problèmes liés aux déchets, au bruit et aux écosystèmes». Sous la pression de citoyens soucieux de sauvegarder la même qualité de vie pour les générations qui les suivront, des politiques environnementales contraignantes ont été mises en place et les éco-activités ont connu ces dernières années un développement plus rapide que la moyenne de l’économie française.

Un édifice d’éco-entreprises françaises se consacrant principalement à l’environnement s’est maintenant construit pour répondre tant à la demande de collectivités publiques plus exigeantes qu’à celle de consommateurs plus responsables et celle d’entreprises devenues, de gré ou de force, plus respectueuses de leur environnement. La qualité de leurs produits et la renommée de leur savoir-faire ont aussi permis aux éco-entreprises françaises de se placer en bonne position sur un marché international partout en expansion. Ces éco-industries forment un ensemble très disparate. Grands groupes à notoriété mondiale co-existent avec des PME très spécialisées sur leur niche de marché. Elles interviennent sur des secteurs d’activités variés à la fois par le domaine environnemental : air, eau, déchets… et par le type d’activité : services de dépollution à proprement parler, fabrication de produits, fabrication d’équipement, constructions... Elles n’ont pas la même clientèle, pas les mêmes technologies, pas le même potentiel de croissance. Déjà en 2003 : une croissance des éco-entreprises bien supérieure aux prévisions ainsi qu’à la croissance de l’économie française Dans le domaine de l’assainissement de l’eau, tous les sous-segments ont enregistré des taux de croissance soutenus en 2003 : +7,3% pour les services environnementaux, +13,1% pour le BTP et +16,5% pour la fabrication de biens d’équipement, ce qui mène ce domaine en tête, en terme de taux de croissance. Selon les estimations gouvernementales, le domaine de la récupération, serait plutôt en croissance de 5%, les prix ayant connu une évolution considérable. Sur la base des résultats disponibles, l’ensemble des éco-entreprises aurait donc vu son chiffre d’affaires progresser plus vite que le reste de l’économie : +5,4% contre +2,0% pour le PIB (tous chiffres en valeurs courantes). Du point de vue des prestations, c’était le BTP qui enregistrait la plus forte progression des entreprises éco-industrielles : +10,1%, porté par l’augmentation conséquente des constructions de stations d’épuration. Les équipementiers montraient aussi une bonne progression : +8,7%, essentiellement liée aux fortes progressions observées pour les équipements de la distribution et de l’assainissement de l’eau.

