Et si on vous parlait d'énergies renouvelables ?



Ce week-end, chaque citoyen va pouvoir découvrir gratuitement et in situ le fonctionnement d'installations équipées en énergies renouvelables. En partenariat avec l'ADEME, 60 sites, répartis sur la France, seront ouverts gratuitement durant une demi-journée pendant le week end du 20 et 21 novembre par le réseau du CLER.

Ces sites appartiennent à des particuliers, entreprises, associations ou collectivités. Il sera possible d'y voir une ou plusieurs énergies renouvelables, des bâtiments construits suivants les normes HQE ou concepts bioclimatiques. Les différentes énergies renouvelables représentées sur ces 60 sites sont : le bois énergie ;

l'éolien ;

le solaire thermique ;

le solaire photovoltaïque ;

le biogaz ;

des petites centrales hydrauliques. Ces 60 sites sont répartis sur 16 régions, couvrant 40 départements. Pour connaître les adresses des sites par régions et leurs horaires d'ouverture :

Site web : www.cler.org/portesouvertes - Tél : 01 55 86 80 00 - Mél : info@cler.org

Redacteur