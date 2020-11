En matière de vidéosurveillance, la France compte plus d'un million de caméras installées, soit une caméra pour 6 habitants. Des villes aux commerces, entreprises et administrations, tous les secteurs sont aujourd'hui équipés de systèmes de vidéosurveillance. Avec 100 % des banques, des grandes surfaces et des commerces de luxe équipés, 80% des grandes entreprises et des administrations publiques ou encore 10% des hôtels, hôpitaux et centres sportifs, le chiffre d'affaires du marché français de la vidéosurveillance s'élevait, selon le cabinet d'étude IMS Research, à 65,9 millions d'Euros en 2002.

Les villes également sont de plus en plus nombreuses à intégrer des équipements de vidéosurveillance : Levallois Perret (110 caméras), Puteaux ( 80 caméras), Marseille (60 à 80 caméras installées en 2004), Montargis (22 caméras), Percy-sur-Oise (8 caméras), Strasbourg (40 caméras) en sont quelques exemples.

Le passage des technologies analogiques aux numériques dans les installations de vidéosurveillance révolutionne peu à peu le marché. Si, actuellement, les matériels numériques ne représentent que 10 % du marché de la vidéosurveillance, cette technologie, qui offre de nouvelles options de traitement de l'image (zoom sur zone de l'image, couleur, stockage des données, incrustation du logo de l'entreprise…) et la possibilité de déporter à distance les systèmes de gestion des données, devrait connaître un véritable essor dans les prochaines années. Symbole de cette évolution, le cabinet IMS Research estime que le marché européen des caméras IP (Internet Protocole) devrait progresser de 180% en valeur et 284% en volume d'ici à 2008

D'autre part, de plus en plus d'entreprises, parmi lesquelles les banques et la grande distribution cherchent à intégrer sur un seul et même réseau à la fois leurs trafics de vidéosurveillance et les signaux et alarmes de contrôle d'accès. Pour répondre à cette demande croissante des utilisateurs, les fabricants sont amenés à redéfinir leur champ d'activité. Ainsi, on assiste à une véritable concentration des acteurs sur le marché.

Le salon EXPOPROTECTION/FEU, salon de toutes les solutions de prévention et de sécurité, présentera tous les systèmes de vidéosurveillance aux entreprises, administrations et collectivités, dans son édition 2004, qui se tiendra du 2 au 5 novembre à Paris-Nord Villepinte - Hall 6.

I- LES SPECIALISTES DE LA VIDEOSURVEILLANCE SONT SUR EXPOPROTECTION/FEU 2004

Sur le salon EXPOPROTECTION/FEU 2004, plus de 80 sociétés spécialisées dans la vidéosurveillance présenteront des solutions innovantes en matière de vidéosurveillance. La présence des systèmes, tant analogiques que numériques, sera enrichie par un programme de conférences-débats dédié à ce thème.

A - Les innovations du secteur

Parmi les exposants, voici quelques exemples d'innovations en matière de solutions vidéosurveillance qui seront présentées sur le salon.

AXIS COMMUNICATIONS, spécialiste de la vidéosurveillance de sécurité, présentera, en avant première, sur le salon le décodeur vidéo IP AXIS 292. Ce nouveau produit permet de convertir en signaux analogiques tous les flux vidéo et audio MPEG-2 (ou vidéo Motion JPEG) provenant d'une caméra ou d'un serveur vidéo Axis. Il offre la possibilité aux entreprises de conserver leur matériel analogique existant (moniteurs vidéo, téléviseurs conventionnels et commutateurs...) pour visualiser des images issues de systèmes de surveillance IP. Ce produit est un excellent compromis pour optimiser ses acquis et maîtriser ses coûts.

ELTEC International, spécialiste des systèmes de gestion vidéo-numérique, exposera sur le salon un système universel d'alarme, de détection de mouvements et de vidéosurveillance : ProSecure System. Grâce à ce système, chaque déclenchement ou image d'alarme est stocké en temps réel dans la base de données. Chaque déclenchement est analysé en temps réel sous le contrôle d'un programmateur et il est corrélé avec un plan d'alarme. Le plan d'alarme définit les actions à prendre automatiquement ou manuellement. Il peut lire des images complémentaires de la caméra, stocker les données, ouvrir un écran d'alarme, afficher des images et envoyer une alarme par l'intermédiaire de SMS. Le système peut être employé pour des applications intérieures et extérieures et dans des environnements mobiles, tels que des trains, des avions, des bateaux ou des camions.

EQUITEL, spécialiste de la transmission CCTV sur fibre optique pour vidéosurveillance, présentera son nouveau système EQUITEL D200, un multicanal de vidéo-numérique 10-bit sur fibre optique. Il permet la transmission optique sur une seule longueur d'onde de 16 signaux de vidéo numérique sans compression, codés à 10-bit. Cette résolution permet d'atteindre une SNRw > 67 dB, valeur qui serait inaccessible avec d'autres systèmes. En plus, il élimine tous les problèmes inhérents aux systèmes de compression, tels que la latence, la pixelisation, etc.

NKF Electronics, société spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements de transmission et de solutions novatrices pour les réseaux, présentera la famille de produits Up-the-FiberTM, une série de convertisseurs destinés aux caméras mobiles ou de type dôme. Ces convertisseurs pour fibre optique offrent une installation conviviale et une vidéo de qualité codée sur 9 bits au prix de l'analogique. Les convertisseurs de la série 'Up-the-FiberTM (UTF) permettent de transporter de la vidéo numérisée, des données bidirectionnelles à haut débit et un contact d'alarme sur tout type de fibre et de distance.

VISIOWAVE, spécialiste de la transmission vidéo numérique sur réseau, présentera sur le salon VisioBox®, un encodeur/décodeur IP professionnel à faible densité de ports, pour les applications de vidéosurveillance numérique et CCTV sur réseaux. VisioBox® utilise la technologie unique de compression ondelettes-3D de VisioWave appliquée à un signal vidéo professionnel PAL ou NTSC. VisioBox® offre une architecture modulaire, de nombreuses options, ainsi qu'une compatibilité totale avec le système d'exploitation vidéo et le kit de développement logiciel pour la sécurité (SDK) de VisioWave. VisioBox® peut également tirer parti des nouvelles technologies, notamment la transmission sans fil Wi-Fi.

D'autres exposants spécialistes de la vidéosurveillance présenteront également, sur le salon, leurs nouveautés produits, comme : les français Aasset Security, ACC Vigilants, ADT, CBC, Comerson France, Cossilys 21, Créa Sécurité, Fujinon Europe, Geutebrück, Hymatom, IP Vision, International Telécommunications SA, Merit Li Lin, Panasonic, Picsys, PMC, Richardson Electroniques, Uniways, Vidéotec France et Vity Technologie ; mais aussi l'allemand Dallmeier Gmbh, le belge Valico, le danois Ernitec A/S, le néerlandais NKF Electronics, l'italien SYAC et le taiwanais Géovision Inc.

De tout nouveaux exposants spécialistes de la vidéosurveillance viendront eux aussi présenter leurs technologies, notamment : les sociétés nationales, Lynx Systemes, Pentax, Sony et TEB, mais également internationales avec l'américain PELCO, le franco-israélien Nice Systems, l'anglais Dedicated Micros et l'allemand VCS.

L'offre de ces spécialistes de la vidéosurveillance sera complétée par la présence d'exposants qui intègrent les systèmes de vidéosurveillance dans leurs activités tels : Ademco, Ardent Groupe, Siemens, Bosch, CAE Production, ESI, Euromatec, Fichet-Bauche, Gardiner France, Johnson Control, Groupe Scutum, Septam, Sorhea, Thales, Tyco Fire & Security… et de nombreux autres.

B - Les conférences-débats :

Pour cette nouvelle édition, EXPOPROTECTION/FEU 2004 propose un programme de 80 conférences/débats. Chaque session, d'une durée de 40 minutes, est destinée à informer au mieux les professionnels et les utilisateurs sur la réglementation, les techniques et les technologies, ou encore sur l'actualité des secteurs.

Parmi ces conférences, plusieurs sujets aborderont le thème de la vidéosurveillance.

Mardi 2 novembre 2004, à 12h40, TYCO présentera l'évolution de " la vidéosurveillance : de l'analogique au numérique "

Résumé de la conférence : L'évolution des systèmes de vidéosurveillance de l'analogique au numérique est inéluctable. Toutefois de très nombreux systèmes analogiques donnent entière satisfaction à leurs exploitants. Le passage au numérique doit-il forcément se traduire par le remplacement du matériel existant ? Doit-on se séparer des caméras et matrices vidéo analogiques déjà installées ?

Des solutions existent pour migrer en douceur vers le numérique, sans remettre en cause les équipements existants et sans bouleverser les habitudes d'exploitation. Cet atelier présentera les démarches pour assurer une transition réussie.

