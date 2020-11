Etre Iso ou ne l’être pas, là est la question. La quête vers les célèbres sésames commence par une introspection de l’entreprise pour l’emmener sur les chemins de l’excellence. Si le parcours peut être difficile, il est toujours bénéfique…

L’univers du BTP est l’un des plus friand en matière de normes et de référentiels. Parmi ceux-ci, la norme ISO occupe une place à la fois singulière et privilégiée. Les certifications des systèmes qualité bénéficient en effet autant aux entreprises qu’à leurs clients. Elles concernent l’organisation interne de l’entreprise et attestent que celle-ci offre une qualité de service correspondant à un référentiel de qualité contenu dans les normes Iso 9000. Dans le bâtiment deux dispositifs existent : Qualifélec pour les travaux d’équipement électrique et Qualibat pour toutes les autres activités. Ces deux certifications emmènent l’entreprise par paliers successifs vers la reconnaissance suprême, la fameuse norme Iso. Signes distinctifs des perfectionnistes, les normes Iso sont attribuées par des organismes accrédités par le Cofrac (Comité français d’accréditation) tels que l’Afaq ou le BVQI. Le bâtiment dispose également d’une certification « NF service bâtiment » mise au point entre l’Afnor et Qualibat. Pour l’entreprise, la démarche est toujours volontaire. Elle relève du challenge et débouche sur une réelle reconnaissance de sa qualité par sa clientèle. Le référentiel retenu correspond cependant à des normes raisonnablement exigeantes. Ces dernières portent sur la qualité des relations avec les clients comme l’accueil, la clarté des devis, le respect des délais, la prise en compte des réclamations ou encore la propreté des chantiers. Certification des services, elles concernent surtout les entreprises spécialisées dans la fabrication et la pose, la fourniture et la pose, le dépannage ou encore la maintenance des installations. Ces normes offrent aux clients des marchés privés la garantie que l’entreprise, en particulier si elle est artisanale, présente une sécurité élevée dans la qualité de ses prestations. Aujourd’hui, 38 000 entreprises du BTP sont titulaires de la certification Qualibat et 8300 de la norme Qualifelec. Il existe également depuis peu une certification portant sur le « management environnemental ». Elle repose sur la norme 14001 et permet d’identifier les entreprises qui prennent en compte l’environnement dans leurs modes opératoires et dans leurs réalisations. Quelques soient leurs utilisations à titre promotionnel par l’entreprise, ces certifications portent toujours leurs fruits. Elles obligent en effet tous les acteurs de l’entreprise à tenir le cap de l’excellence lors de leurs interventions quotidiennes. En ce sens, et bien au-delà des sécurités offertes aux clients, elles portent en elles tous les facteurs de la pérennité et de la rentabilité des entreprises qui les ont adoptées. Alors, être Iso ou ne l’être pas, la question ne se pose même pas. Réalisé avec le concours de la FFB-BA magazine

Redacteur