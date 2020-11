Quand notre Président de la République se transforme en super VIP des entreprises françaises, c'est tout un panel de services au profit des PME ou des multinationales, qui se met en place dans le pays visité. C'est dans un souci de rationalisation de cette offre, qu'en février 2004, le CFCE (Centre Français du Commerce Extérieur) et l'association UBIFRANCE ont réuni leurs compétences pour créer la nouvelle Agence UBIFRANCE.

C'est le regroupement des expériences de 60 années dans l'information et l'accès aux marchés étrangers et de 80 années dans la promotion des entreprises françaises à l'international. C'est aussi l'union des offres de services aux entreprises des Missions Economiques, réseau international du Ministère de l'Economie, des Finances et de l'industrie dont le pilotage est assuré par la Direction des Relations Economiques Extérieures et la Direction du Trésor. L'agence UBIFRANCE propose donc aujourd'hui l'ensemble des produits et services du dispositif public d'appui à un développement international.

Objectif premier : aider à "vendre à l'international".

L'agence expose ainsi les entreprises aux opportunités et les aide à transformer ces opportunités en développement commercial. Quelle que soit la taille de l'entreprise et du secteur d'activité, UBIFRANCE met à disposition des solutions opérationnelles personnalisées.

Ces offres couvrent les besoins d'information, de conseils et d'actions pour l'export dans les domaines du développement commercial, de l'environnement réglementaire et juridique et des ressources humaines. Le réseau s'appuie sur la présence mondiale des Missions Economiques avec plus de 2000 spécialistes français et locaux implantés dans 120 pays, qui peuvent intervenir dans les domaines aussi variés que l'industrie, le BTP, l'agroalimentaire, les biens de consommation, les infrastructures et les services ?

Quatre grandes étapes sont mises à disposition des entreprises

L'info Marchés: pour avoir la bonne information au bon moment avec toute une gamme de produits d'informations et de veille,

ainsi qu'une librairie, exclusivement dédiée au commerce international

et l'organisation de séminaires pour mieux comprendre la situation économique d'un pays et ses perspectives, ou pour faire le point sur un secteur d'activité Des Conseils export, des analyses et des recommandations pour aider à la décision sur la base d'un cahier des charges établi avec l'entreprise Orientation marché

Analyse de marché

Suivi

Analyse de la concurrence

Projets et financements internationaux

Développement commercial

Promotion de produits et services

Suivi juridique et réglementaire L'action commerciale, pour identifier, sélectionner et entrer en contact direct avec un client ou un partenaire, avec l'aide du réseau des Missions Economiques. Sélections des bon contacts pour une première approche du marché

Tests de réactivité du marché

Prise de rendez-vous sur place

Prise en charge des relations de presse professionnelle étrangère

participation à des manifestations à l'étranger dans le cadre d'un programme "label france" Pilotage des ressources humaines à l'étranger par le Volontariat International en Entreprise (V.I.E) Le V.I.E. permet à une entreprise de confier à un jeune âgé de 18 à 28 ans, une mission professionnelle à l'étranger

La gestion administrative et juridique est déléguée à UBIFRANCE qui décharge des tâches de gestion du personnel l'entreprise qui peut se concentrer sur la seule maîtrise de l'activité opérationnelle du volontaire

Des missions variables de 6 à 24 mois, sur plusieurs pays d'une même zone pour un coût attractif (de 20.000 € pour une mission en Europe)

Pour une année de mission, le V.I.E. peut passer 165 jours en France et ainsi se former à la cultue de l'entreprise qu'il va représenter

Cette année, c'est plus de 10.000 entreprises qui auront ainsi recours aux services d'UBIFRANCE et des Missions Economiques.

Pour plus d'informations : Le portail du commerce extérieur