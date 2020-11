Créé en 1929, l'OTUA est un organisme professionnel dont la vocation est de contribuer au rayonnement de l'acier en France et d'élargir toujours davantage le champ d'applications de ce matériau. Ceci en offrant son appui technique aux utilisateurs du matériau mais aussi en essaimant la culture acier, depuis l'école jusque dans les entreprises. Son offre et ses casquettes sont multiples.

L’Otua fait la promotion de l’acier dans le secteur diffus, appelé ainsi par opposition aux marchés concentrés de l’acier que sont l’automobile, l’emballage ou l’électroménager.

Le secteur diffus, pour l’acier, recouvre le BTP et la mécanique. Il est constitué de plusieurs dizaines de milliers de PME-PMI.

Au sein de l’Otua, le BTP correspond à deux pôles d’expertise : le bâtiment et les ponts et ouvrages d’art.

Quant à la mécanique, dans l’acier, on la définit plutôt par défaut : tout ce qui n’est ni auto, ni électroménager, ni emballage, ni BTP. C’est-à-dire principalement le travail des métaux, la chaudronnerie, la fabrication de réservoirs, de machines-outils, de machines agricoles et autres machines à usage spécifique. Cette catégorie recouvre aussi les équipements électriques comme la ventilation et le chauffage. On y trouve enfin tout ce qui est outillage, engrenage, visserie et engins divers

Porte parole de l’acier

auprès des professionnels et prescripteurs.

auprès des instances décisives dans le choix des matériaux (administrations, instances de concertation, de décision, de règlementation ) qui doivent être informées des atouts de l’acier, principalement dans les domaines où la législation intervient : respect de l’environnement, sécurité (en particulier sécurité incendie).

auprès du grand public : l’Otua est l’acteur idéal, en tant qu’organisme non commercial, pour réaliser par exemple des enquêtes sur la perception du matériau, ou des supports pédagogiques sur l’acier.

auprès des jeunes, auxquels il faut faire mieux connaître les multiples métiers de l’acier.

L’Otua effectue ainsi un travail précieux sur lequel peuvent s’appuyer les équipes commerciales, marketing et communication de ses adhérents.

Accompagnateur des projets de développement et d’innovation de l’acier

conseil technique dans le choix et la mise en œuvre du matériau.

suivi occasionnel de chantiers.

Formateur, pédagogue de l’acier

formation sur l’acier dans l’enseignement supérieur par le biais des cours et TD animés par les experts de l’Otua.

organisation de concours dans les écoles d’architectures afin de mettre en valeur les propriétés mécaniques et esthétiques de l’acier ainsi que sa mise en oeuvre aisée.

promotion de l’enseignement de la construction en acier en partenariat avec l’APK (Association pour la promotion de l’enseignement de la construction acier).

Concepteur de documentation et de supports de communication sur l’acier:

L’Otua édite 150 à 200 publications, de l’ouvrage technique à la revue grand public.

L’Otua conçoit d’autres supports pédagogiques sur l’acier, par exemple : Le CD-Rom « l’acier dans tous ses états », mis en ligne sur internet, pour expliquer de façon claire et simple ce qu’est l’acier, comment on le fabrique et on le met en forme, à quoi il sert, comment il se recycle, etc. L’exposition Acier Force Neuf, destinée aux étudiants en écoles de design ou d’ingénieurs, qui met en scène l’acier sous un jour inhabituel, avec ses sons, son goût, ses textures, son odeur Des bornes interactives pour que dans les salons du type Batimat les visiteurs se familiarisent avec l’univers de l’acier.



Enfin, l’Otua réalise des dossiers thématiques sur des sujets de fond (l’acier et l’enseignement en France, l’acier dans les ponts, le développement durable dans la construction acier) disponibles sur son site internet.