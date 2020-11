Après la maison individuelle en 2000, c’est au tour du logement neuf collectif d’avoir enfin droit à sa marque NF. Une certification de haut niveau qui couvre la qualité technique du logement ainsi que les services apportés à son acquéreur.



La marque NF Logement certifie que le promoteur-constructeur qui l’affiche dirige bien sa production, Selon le référentiel Qualiprom, c’est une véritable étape vers la sacro sainte certification ISO 9001. Mais NF Logement atteste aussi qu’il livre à ses clients des logements aux caractéristiques techniques conformes à la réglementation française, notamment le confort acoustique, le confort thermique et la ventilation, la sécurité vis à vis du risque d’intrusion, l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, la durabilité de l’ouvrage (matériaux et produits) ainsi que l’aménagement des cuisines et les prédispositions liées aux équipements ménagers. Mais la marque NF implique aussi les exigences relatives aux services fournis par le promoteur à l’acquéreur, ainsi que son attitude par rapport aux attentes du client. Ces attentes peuvent aussi bien concerner les informations données en cours de travaux que le service après-vente, et ce jusqu’au terme de la garantie de parfait achèvement (12 mois après la livraison).



Après le logement individuel, désormais les logements collectifs et individuels groupés peuvent aussi prétendre à la marque NF Logement. Le droit d’usage de NF Logement est délivré par Afnor Certification, via Qualitel, un organisme mandaté spécialement pour cette marque. Il s’agi d’une certification « à profil », donné opération par opération. En effet, pour chacun des six domaines techniques évalués, le promoteur définit ses niveaux de performances (de A à C). Il s’ensuit un classement spécifique pour chaque opération, ex 2B, 3C, 4A, 6B…où les chiffres dénotent les opérations et les lettres le niveau de performances.



Le droit d’usage de la marque NF Logement est attribué pour une durée de trois ans sur la totalité de la production d’un promoteur. Il est délivré par Qualitel dans le cadre d’un audit du système de management et de vérifications de ses opérations en cours. Pour l’instant, le premier droit d’usage devrait être délivré l’été prochain et la première marque sera appliquée à un projet en cours de commercialisation avant la fin de l’année.

