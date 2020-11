Le verre reflète la lumière, pas étonnant qu’elle se retrouve dans les églises et traverse les vitraux. Mais plus surprenant, quand le verre se transforme en matériau d’un monument aux morts… Comme une transparence pour effacer la douleur. C’est à travers une vingtaine de réalisations, dont une canadienne que le « Best of du verre 2004 » sera attribué le mardi 21 au soir.

Un stand sur Equip'baie du 16 au 19 novembre 2004, tourné vers la clarté. Une tour Eiffel en verre exposée à Moscou puis au Carrousel du Louvre du 8 au 12 décembre... Une actualité riche en événement pour une Fédération qui cherche et arrive à mettre en valeur le matériau et la profession à travers le concours du "Best of" du verre! Les rendez-vous des professionnels de la baie et de ses équipements au sein de la façade aura donc lieu sur le salon Equip' baie, à la porte de Versailles . Auparavant, un jury aura donné son verdict final sur les «best of du verre». Ce rendez-vous permet de mettre en valeur des réalisations qui utilisent le verre et qui sortent de l’ordinaire. Envoyés par les adhérents (dont un canadien), c’est avant tout une mise en valeur de leur savoir faire et de leur travail. Affaire à suivre et stand à découvrir en novembre prochain.

Redacteur