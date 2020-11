Destiné aux entreprises du secteur de la construction de maisons individuelles ainsi qu'aux décideurs (politiques, institutionnels…) Pro Domo, le nouveau magazine de la FFC (Fédération Française des Constructeurs de maisons individuelles) a pour vocation ... de défendre et d'informer l'ensemble de la profession, de l'artisan au grand entrepreneur. La première édition parue en janvier consacre sa une à Marc Philippe Daubresse, Ministre délégué au Logement et à la Ville qui s'entretient sur le prêt à taux zéro (le PTZ ! ), désormais plus social et plus familial.

Longue vie à Pro Domo ce nouveau support qui fait la part belle aux professionnels du rêve d'une majorité de français : Devenir propriétaire de son toit ! Chaque trimestre, Pro Domo mettra en exergue les activités relatives aux environnements techniques, économiques, juridiques et politiques des constructeurs au travers d'interviews, de témoignages, de sondages… Il exposera également les actions menées par la Fédération. Pro Domo est diffusé à 10.000 exemplaires, sur abonnement. Ses principales cibles sont les constructeurs de maisons individuelles, les entreprises du BTP, les banques, les cabinets d'assurances, les notaires…et le monde politique. Dans chaque numéro, Pro Domo réalise l'interview d'une personnalité primordiale pour l'avenir de la profession. Ainsi, Marc Philippe Daubresse, Ministre délégué au Logement et à la Ville, s'exprime dans le N°1 sur l'avenir du Prêt à Taux Zéro (PTZ). « Le PTZ est maintenu, y explique-t-il. Au contraire de ce qui avait pu être dit ou écrit dans les médias, le vœu du Gouvernement est de créer un PTZ Plus avec des aides actualisées et plus favorables ». La FFC qui s'est toujours positionnée en farouche défenseur du PTZ et qui avait mené une campagne auprès des parlementaires, se réjouit aujourd'hui de l'issue favorable donnée au prêt. Autres sujets chers à la FFC, la chasse aux faux constructeurs et le respect de la loi de 90, sont développés dans l'un des dossiers du premier numéro du magazine. Une enquête sur la pénurie foncière, le congrès d'Ajaccio des huissiers de justice, un tableau de bord de la maison individuelle et le témoignage de deux constructeurs complètent les sujets du premier numéro de Pro Domo. (Prix public : 6 euros). Créée en 1993, la FFC regroupe plusieurs centaines de petits et moyens constructeurs de maisons individuelles, représentatifs de la profession. Indépendante, la FFC a pour missions de promouvoir la maison individuelle et l'accession à la propriété ; de défendre la profession de Constructeur de Maisons Individuelles ; de protéger les intérêts des consommateurs ; d'œuvrer pour l'application de la loi de 1990, seul contrat légal de construction de maisons individuelles ; de représenter une force de proposition face aux pouvoirs publics, notamment au niveau de la réglementation. Très présente au plan national, la FFC ne l'est pas moins régionalement, au travers ses Présidents de Région, véritables porte-parole de la Fédération au plan local. Site de la Fédération FFC, éditeur de Pro Domo : http://www.ffcmi.com En savoir plus : Article sur Domo click Redacteur