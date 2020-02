La beauté, le touché, la protection ne leur suffisaient pas. Les nouvelles générations de peinture deviennent désormais de véritables remparts contre les fléaux domestiques.

Les peintures jouent maintenant un rôle actif dans la préservation de l’hygiène de vie. Au premier rang des nuisances domestiques, les acariens. C’est la société Artillin qui a ouvert la voie en proposant une gamme de peintures capables de venir à bout de ces redoutables bestioles pendant huit à dix ans. Même si le résultat n’est pas toujours garanti à 100 %, ces revêtements offrent un confort que les asthmatiques et les allergiques savent apprécier. De même des produits sont aujourd’hui développés contre les insectes et les bactéries. Plutôt réservées au milieu médical, ces peintures détruisent instantanément les bactéries et jouent un rôle très précieux dans la lutte contre les maladies nosocomiales. Les industries alimentaires bénéficient également de revêtements spécifiques. Dotés d’agents anti-adhérents qui limitent les salissures et facilitent les nettoyages, ces produits, agréés pour le contact alimentaire, présentent des qualités anti-moisissure et anti-humidité. Façades et murs extérieurs disposent aussi de produits actifs. Ils agissent sur l’humidité, les mousses, les salissures de la pollution ou certains champignons spécifiques. Dans le même esprit, les industriels disposent aujourd’hui des revêtements développés pour protéger les surfaces contre les rejets corrosifs (hydrocarbure, alcool, acides).

Le choix d'une peinture passe toujours par un bon diagnostic. Sachant que les produits combinent en général plusieurs actions, on privilégiera la lutte contre l’élément majeur à combattre. Précaution importante, les peintures actives supportent assez mal les additifs, ils risquent d’annuler les propriétés des produits. Et comme les peintures traditionnelles, ces revêtements doivent correspondre aux surfaces pour lesquelles ils sont destinés. Un numéro de téléphone du fabricant permet de bénéficier de l’éclairage de spécialistes.

Redacteur