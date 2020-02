Que se soit dans le BTP, l’urbanisme, l’immobilier, l’environnement, la sécurité ou comme dans les transports ou l’éducation, les outils de géodécision deviennent indispensables.

En douceur et sans tapage médiatique, les outils de géodécision gagnent aujourd’hui tous les secteurs d’activité. Ces outils singuliers, nés du fulgurant développement des technologies de l’information, sont en fait la conjugaison de multiples spécialités, auparavant indépendantes. Ainsi chez Inter Atlas, l’un des meilleurs spécialiste du domaine, on jongle en temps réels sur la cartographie, la photographie aérienne, le mixage des bases de données, avec l’encodage géographique et informatique des réseaux, qu’ils soient locaux, Internet, Intranet ou Ethernet. Une virtuosité qui se traduit par la naissance d’outils surprenants. Par exemple, les réseaux d’agences immobilières sont désormais capables à partir d’une simple consultation sur leur base intranet, de décliner tous les paramètres d’environnement d’une résidence, toutes ses caractéristiques (administratives, commerciales, financières, historiques…) accompagnés de toutes les images, internes ou externes au site. Un outil qui permet d’effectuer dans les moindre détails avec une fluidité totale une présentation complète ou une évaluation extrêmement précise. Dans le même domaine, les sociétés de maintenance ou de gestion de patrimoines immobiliers visualisent en temps réels, au gré de leurs besoins, toutes les données des immeubles aux cotés de la cartographie urbaine et de l’image réelle in situ. Des outils de planification qui donnent lieu à des gains très importants dans la répartition des interventions et dans la stratégie des entreprises. Plus fort encore, Inter Atlas réalise pour le rectorat de Versailles un outil expérimental destiné à la sectorisation des élèves et à la projection des besoins en constructions scolaires. Il est ainsi désormais possible, à partir d’un simple mouvement de souris, de connaître le nombre exact d’élèves dans chaque immeuble d’une commune et de déterminer à partir de leur âge, les affectations scolaires présentes et futures et les investissements qui en découlent. Un déroulé instantané qui en en compte automatiquement tous les paramètres locaux, comme le trajet scolaire, les transports la nature des quartiers, les tailles et les différents types d’établissements, leurs capacités etc…). Un travail instantané, qui exigeait jusqu'à présent le dépouillement pendant des heures d’une colossale masse de documents. Les applications des outils de Géodécision sont sans limite. Par exemple, en matière de sécurité il constituent une clé fondamentale de la prévention et de l’intervention. Ils permettent ainsi de suivre en temps réels l’activité des sites industriels, de leurs production, du suivi des maintenances et des contrôles, et de l’évolution de leur incidence en cas d’incident environnementale . Des outils avec lesquels la catastrophe de Toulouse aurait sans doute été évitée. Le mariage des banques de données utilisables en temps réel avec les photographies et les cartes, donne en effet des outils d’une performance d’un niveau très exceptionnel. La France détient actuellement, grâce de jeunes entreprises comme Inter Atlas, une avance remarquable dans la création et la maîtrise de ces outils stratégiques. Leur arrivée modifie déjà profondément les orientations de grands domaines comme l’urbanisme, la gestion des déchets et des ressources naturelles, les transports, la sécurité et même de la défense. En donnant à la société les moyens d’une vision globale, ils démontrent quotidiennement qu’aujourd’hui la bonne décision, naît forcément chez celui qui dispose de la qualité et de la rapidité de l’information.. Pour plus d’infos: www.interatlas.fr et www.shockymap.com 014630 6363

