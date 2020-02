Dans la panoplie des moyens publicitaires, la journée portes-ouvertes est plébiscitée par les consommateurs. Elle recèle un potentiel de notoriété trop souvent ignoré des entreprises.

Chaque année, la masse de dépliants, d’insertions, de panneaux de toutes natures ou de participations publicitaires sur tous les supports possibles, est démesurée. Les PME y placent de véritables fortunes pour des résultats qui laissent souvent les chefs d’entreprise dubitatifs et septiques. Il existe pourtant une opération simple qui, lorsqu’elle est bien réalisée, porte des résultats probants: la journée portes-ouvertes. Une opération pour laquelle les français montrent un réel engouement. Cependant, comme tout investissement, ce type d’opération repose sur des critères précis. Le premier suppose bien sur que l’on ait quelque chose à montrer. Les chefs d’entreprises ont trop souvent tendance à sous estimer la curiosité des clients pour leurs équipements et leurs savoir-faire. Deuxième paramètre, la cible. Elle doit être définie avec précision car l’information doit parvenir aux intéressés. La journée portes-ouvertes doit en effet déboucher sur les objectifs fixés (augmentation des prospects, notoriété, entretien des anciens clients…) et donc attirer les bonnes personnes. Parmi celles-ci, l’invitation des partenaires et des élus est une opportunité relationnelle non négligeable (banquiers, fournisseurs, élus locaux…). Autre critère, les lieux de réception. Ils doivent favoriser une visite dans de bonnes conditions d’accueil et de sécurité. Une définition judicieuse des moyens a aussi son importance. Une invitation réussie suppose le choix d’un bon support (mailing, relance téléphonique, participation des salariés, presse). De plus, pour être attractive, la visite doit comporter une découverte ou un événement réellement original. Enfin les invités doivent être chaleureusement accueillis et entourés. S’ils font l’effort de répondre à l’invitation, ils doivent susciter le plus vif intérêt de ceux qui les reçoivent et recevoir l’image positive qu’ils ont à priori de l’entreprise. De surcroît, ce type de manifestation implique des conséquences valorisantes et bénéfiques pour les collaborateurs de la société. Ceux-ci sont souvent fiers de dévoiler à leurs proches et aux visiteurs leur cadre de travail. Leur implication dans l’accueil des visiteurs renforce leurs liens affectifs à l’entreprise car ils sont associés, à la faveur de ces circonstances, à ce qu’elle à de meilleur. Au final, les journées portes ouvertes, au-delà de la fatigue des organisateurs, réclament un investissement modeste et peuvent rapporter beaucoup. Lorsqu’elles sont bien préparées, leurs profits se répartissent immédiatement sur de multiples postes de l’entreprise.

