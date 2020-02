Un procédé inventé par la Nasa permet de détruire efficacement et facilement les légionelles,

une solution alternative pour laquelle les pouvoirs publics font encore la sourde oreille.



Détruire les bactéries de légionelles n’est pas une affaire simple. Le procédé actuellement reconnu consiste à procéder à un nettoyage par chloration précédé d’un choc thermique. Un principe de mise en œuvre dont les résultats sont souvent décevants. En effet, la température de l’eau doit atteindre au moins 50° dans tous les points du réseau, en particulier dans les parties comportant des bras morts lesquels, par définition son souvent difficiles d’accès. La chloration quand à elle entraîne rapidement une dégradation des installations due à l'effet corrosif accéléré. En usage depuis longtemps aux Etats Unis et en Grande Bretagne ou au Canada, le procédé par ionisation cuivre argent pourrait présenter une alternative efficace à ces mauvais résultats. Ce procédé à été initialement développé par la Nasa afin de rendre potable l’eau des véhicules spatiaux. Un assainissement radical puisqu’il élimine durablement les légionelles et ce, sans aucune corrosion du réseau. L’opération consiste, à partir d’une électrolyse, à enrichir l’eau en ions cuivre et argent (Cu++ et Ag+) à l’intérieur des réseaux. Une fois chargés positivement, les ions se lient avec les cellules négatives des bactéries dont font partie les légionelles. Ce lien tue instantanément les bactéries. Inconvénient, le procédé charge les réseaux en argent à la limite des tolérances fixées par la réglementation. Une seuil très bas (0,01ppm)dont personne ne peut scientifiquement fixer la raison. Aujourd’hui des système simples et peu coûteux ( de l’ordre de 6 000 euros) de ionisation cuivre-argent permettraient de traiter très efficacement les installations touchées par la légionellose. Cependant, la Direction de la Santé se refuse encore à donner son agrément à un procédé, pourtant largement utilisé à l’étranger. En France, la société Sanichem qui commercialise ces installations reste dubitative devant un blocage dont l’absence limiterait d'ores et déjà les victimes et pourrait conduire rapidement à l’éradication des bactéries tueuses.

Redacteur