Le 8 avril, une conférence de presse va consacrer le lancement de l’opération « Le bâtiment se mobilise contre la pédophilie sur Internet ». Un combat initié par l’organisation non gouvernementale «Action Innocence»(AIG) qui révèle la dangereuse dérive de la pédophilie via le web sur les lieux de travail.

Internet donne à nos enfants une immense cour de récréation mondiale, sans gardien et, surtout, sans protection. Les prédateurs sont nombreux, même en France :45 % des enfants qui surfent sont, à un moment ou un autre, sollicités dans des « chat rooms » par des maniaques se faisant passer pour d’autres enfants… Depuis 1999, cette ONG suisse Action Innocence a pour but la lutte contre le abus sexuels impliquant des enfants sur Internet. Pour cela, elle multiplie les actions de prévention et d’information auprès des écoles et lycées, tout en développant en parallèle une série de logiciels et de solutions de filtrage disponibles pour les particuliers et les entreprises.C’est justement à ce niveau que le monde du bâtiment est impliqué, comme le sont également toutes les entreprises. En effet, poursuivis à leur domicile, les internautes amateurs de pédophilie ont désormais déplacé leurs échanges sur les postes de leur lieu de travail. Pour la majorité des entreprises dont des acteurs du BTP, le Web est en effet devenu un outil dont les performances sont irremplaçables.Désormais trop facile à repérer, une connexion domestique constitue aujourd’hui une véritable « piste » que la police remonte sans trop de difficultés. En revanche, cachés derrière les « Firewalls » des entreprises et surtout, anonymes parmi une foule de connexions ayant toutes le même numéro d’ IP, les pédophiles peuvent encore accomplir leurs méfaits en toute impunité. En agissant ainsi ils font prendre de gros risques aux entreprises, dont les dirigeants peuvent être jugés responsables des infractions commises par leurs salariés. D’autant que la protection de telles dérives, quand elle est découverte, peut durablement ternir l’image de l’entreprise.De leur côté, les parents sont de plus en plus nombreux à utiliser Internet, principalement autour d’un thème : la maison. Les raisons de cet engouement sont multiples : cocooning, amélioration de son habitat, effet 35 h… Concrètement, les particuliers s’occupent de plus en plus de leur « chez eux » et vont se renseigner sur Internet pour trouver les produits et les solutions.Résultat : le plus grand nombre de pages lues en France sont en rapport avec ce secteur.Pour combattre la pédophilie et du même coup protéger les entreprises, l’AIG a conçu un logiciel dédié permettant de détecter les images à caractère pédophile dans un réseau d’entreprise. Une action qui passe d’abord par la présence sur les sites Web des entreprises du logo de BTP/AIG, lequel attestera de l’adhésion de l’entreprise à la campagne d’information et de protection que mène l’association. Cette démarche sera prolongée par la participation des entreprises à une grande soirée de gala en décembre ayant pour but de récolter des fonds afin de permettre à l’AIG de continuer son action.La conférence de presse du jeudi 8 avril présentera donc à la presse l’action de l ‘association face aux nouvelles dérives pédophiles au sein des entreprises. Avec la participation de la presse, l’AIG espère sensibiliser un grand nombre de décisionnaires d’entreprises à lutter à ses cotés contre les collectionneurs d’images déviantes. Une démarche consciente et citoyenne qui constitue le seul rempart contre un fléau devenu endémique à l’échelle mondiale.L’AIG et son action peuvent être consultés sur: http://www.actioninnocence.orgPour les industriels qui souhaitent participer à cette opération : Anne IMBERT