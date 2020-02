Le travail d’une jeune société francilienne révolutionne la photo aérienne. Associées à la cartographie et l’informatique, ses images deviennent des outils majeurs du BTP.

La photographie aérienne de la capitale occupe tout l’écran de l’ordinateur. Deux clics plus tard le zoom s’est focalisé sur un petit carrefour. Rien n’a échappé à l’objectif. La façade de l’immeuble recherché s’affiche sur la gauche de l’écran avec toutes ses caractéristiques. L’architecte, d’un léger mouvement du poignet sur la souris, fait glisser la photographie de quelques centimètres sur la gauche. Il clique à nouveau et instantanément le plan de circulation apparaît. Avec lui s’affichent les noms de toutes les rues, celui des bâtiments publics et leurs numéros de téléphones. Zoom arrière, de nouveau, c’est l’ensemble de l’arrondissement qui occupe tout l’écran. En surimpression, l’architecte appelle le plan d’occupation des sols dont les zones, par un jeu de couleurs contrastées, se différencient. Cette simple scène symbolise l’une des mille possibilités offertes par les réalisations de l’entreprise Inter Atlas. Une jeune société d’Ile de France qui depuis peu, révolutionne le travail des urbanistes et des opérateurs du BTP.Véritables magiciens de la photographie aérienne, de la cartographie, de l’informatique et des bases de données, les responsables de cette entreprise ont mis au point tout une série de nouveaux outils destinés aux acteurs de l’aménagement du territoire et de l’immobilier. Ces outils permettent de réaliser simplement et très rapidement des travaux qui demandaient auparavant de longues et coûteuses études sur le terrain. Les architectes, géomètres, promoteurs, négociants de l’immobilier comme les collectivités territoriales, ont très vite compris les immenses ressources de ces nouveaux instruments. Aujourd’hui, les clients se bousculent chez Inter Atlas. Grâce au géocodage à la volée, après l'Ile de France et le grand Lyon, c’est bientôt tout le territoire français qui sera visible du ciel et ce, sans jamais changer de page à l’écran. Accompagnées de leur cartographie, ces images autorisent tous les scénarios. Associées au système GPS, elles permettent, par exemple, de suivre visuellement et en temps réel, le déplacement de n’importe quel véhicule. Une technologie déjà adoptée dans les transports urbains, le suivi des déchets, les flottes de poids lourds et bien sûr, par l’armée. L’usage de ces exceptionnelles prises de vue à été conçu dès l’origine pour les réseaux Internet où Intranet. Les images encodées, numérisées, mosaïquées, et compressées sont ainsi utilisables à partir de n’importe quel terminal. À l’aide d’un grand choix de formules économiques Inter Atlas offre aujourd’hui à tous les professionnels la possibilité d’utiliser les ressources d’une technologie dans le domaine de la photo aérienne d’une exceptionnelle intelligence. Des nouveaux outils hors norme qui pour le compte, semblent tout droit tombés du ciel. Pour plus d’informations http://www.shockymap.com/Paris/Default.asp et Michel Somoguy tel 01.46.30.63.63

