Les cimentiers affichent leurs efforts sur la vague du développement durable et de la haute qualité environnementale ; ils ont publié un ouvrage destiné aux professionnels qui offre un éclairage clair et complet sur les principales recommandations d'une gestion responsable.



Développement durable, HQE, norme XP P 01-010… Il n’est pas facile de maîtriser toutes ces notions devenues incontournables dès lors qu’un maître d’ouvrage souhaite réaliser un bâtiment en harmonie avec l’environnement, tout en optimisant le confort et la santé de ses usagers. Pour en faire le tour, l’organisme Bloc Béton, qui rassemble et fédère les principaux industriels du béton français, (notamment au sein de la FIB, la CERIB et de Cimbéton) vient d’éditer un ouvrage de 32 pages, « La démarche Haute Qualité Environnementale ». Ce petit fascicule, téléchargeable sur Internet, énumère et rappelle les points principaux à respecter pour la qualité environnementale et sanitaire.



En clair, la démarche HQE est basée sur quatorze « cibles environnementales » ou sanitaires qui portent autant sur la mise en oeuvre des travaux que sur les produits eux-mêmes. Ces cibles peuvent prendre la forme d’une analyse en cycle de vie du produit (des matières premières au recyclage des blocs), ou des différentes normes qui s’appliquent aux matériaux de construction, en passant par des tableaux quantifiant les impacts sur l’environnement selon douze indicateurs environnementaux (consommation énergétique, consommation d’eau, production de déchets solides, changements climatiques, pollution des sols et de l’eau, destruction de la couche d’ozone…).



Autant de détails indispensables au respect de toutes les normes en vigueur ! En clair, cet ouvrage résume les efforts soutenus qu’ont entrepris les cimentiers dans le dix dernières années pour « construire écologique ». Il est indispensable au professionnel respectueux de l’environnement, mais aussi au client qui peut alors vérifier si toutes les normes et règlements sont bien respectés sur son chantier. Il est téléchargeable sur www.blocbeton.net

