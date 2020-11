Comment améliorer le confort sonore de l'habitat, en particulier rénové ? L'espace acoustique du Centre d'information et de documentation sur le bruit a choisi la Foire de Paris, terrain bruyant s’il en est, pour apporter des réponses.

Le CIDB (Centre d'information et de documentation sur le bruit) a proposé aux visiteurs de la Foire de Paris, au sein du salon Solutions rénovation, un espace acoustique. Du 29 avril au 9 mai, les visiteurs ont visités trois cellules pour découvrir des solutions acoustiques différentes. Par exemple, l'une reproduisait le niveau assourdissant des bruits de la ville pour tester les performances acoustiques de menuiseries isolantes ou de parois. Une cellule centrale, ouverte et traitée en correction acoustique, a de son coté privilégié le confort d'écoute et de parole. La dernière cellule, à isolation renforcée, a pour sa part permis de tester les matériaux à travers des mises en scène : revêtements de sols, équipements hydrauliques et aérauliques.

La Plongée dans le silence, avait lieu dès l'entrée dans l’espace du CIDB. Le couloir de circulation, sans porte, offrait en effet d’emblée un contraste avec le bruit des allées de la Foire. Le but du CIDB était de démontrer que diminuer le bruit, était aussi un acte volontaire et individuel. Durant toute la durée de la foire, les fabricants ont présentés au public des équipements courants de la vie quotidienne traités originellement contre le bruit tels que des aspirateurs, des chaises, des machines à laver, des séchoirs à cheveux, des poubelles. Autant d’objets dotés de plots antivibratoires, de patins pour pieds, de manchons de canalisations, de collier anti-aboiements ou encore de casques pour téléviseur… Autant d’outils élaborés ou non qui peuvent améliorer le confort de chacun dans une vie collective. Mais parfois, le silence, ça peut être simple comme retirer ses chaussures.



