Plein de choses sérieuses à en croire l’étude qu’a réalisé Microsoft avec l’aide d’un logiciel installé sur 1.300.000 PC en Europe. Le logiciel, paraît il, n’affecte en rien l’utilisation de votre PC et vient simplement enregistrer les informations concernant l’utilisation que vous en faites ! Royal, Microsoft va donc pister vos petits écarts de fonctionnement …

Bon, l’étude est très sérieuse et nous vous en conseillons la lecture. On y apprend entre autre que nous ne travaillons que 2h15 par jour devant nos écrans bleus (je rêve !). Ajouter à cela que dans 8% des sessions (périodes d’usages), une panne ou un accident vous oblige à redémarrer votre ordinateur ! ce qui génère, au niveau mondial, 2,4 milliards d’heures de travail perdues chaque année par la suite des défaillances de nos PC. Vous vous rappelez tous du fameux message « une erreur inattendue » qui entraîne le « ctrl + Alt + suppr » ! et bien ce n’est pas qu’à vous qu’il arrive ! rassurant non ?

Que sur les 900 millions de PC installés dans le monde, près de 400 millions le sont pour des raisons professionnels et que les tableurs et traitement de texte représentent 35% des logiciels que vous utilisez . Là encore, normal comme résultat, quand on connaît le nom du premier fabricant !

Plus sympa encore, à l’ère du tout électronique, nous imprimons 10 pages en moyenne par jour, soit 2000 pages par an, soit pour le monde plus de 800 milliard de pages ! donc, plein de petits arbres qui tombent à cause de nous !

Ce qui me fait mourir de rire, c’est que pour pouvoir installer ce logiciel sur votre PC, la loi a obligé les entreprises à avertir ses salariés. Les résultats obtenus paraissent donc un peu faussés.

Ainsi, on apprend que seul 2% de l’utilisation de nos ordinateurs de bureau se fait à des fins personnels et que les sites à caractères érotiques ne sont pas visualisés. Là, je suis écroulée sous mon bureau… Quand on connaît tous les barrages de mots clefs mis en place dans les entreprises, il me semble assez évident que Messieurs ne s’amusent plus à visionner la cocogirl du mois ! Et puis, qui aurait le courage de s’y connecter, après avoir reçu un message (par mail) du service du personnel lui annonçant qu’on allait le pister ! Je vous le demande !

L’enquête de Microcost a également porté sur les coûts de l’informatique. Selon les chiffres annoncés, les 2h15 d’utilisation moyenne et quotidienne des PC représenteraient pour les entreprises une dépense de 0,3 euros par poste. Un prix calculé à partir d’un investissement de 800 euros pour un PC standard équipé, dont la durée de vie serait de 4 années. Une durée qui cependant paraît un quelque peu surestimée au regard du rythme auquel les entreprises renouvellent désormais leur parc informatique.

Pour mieux cerner le sens de cette enquête il faut par ailleurs préciser que celle-ci a été réalisée sur la demande du groupe Microsoft. Le géant du software cherche en effet à déterminer sa stratégie future. Une anticipation aussi légitime que complexe, face aux tendances à l’émancipation de plus en plus prononcées des entreprises afin d’échapper à l’hégémonisme et aux appétits gargantuesques du créateur de Windows. Sans révéler dans le détail les décisions que Microsoft tirera de ses enquêtes, Microcost annonce en filigramme l’avènement d’une nouvelle philosophie commerciale. En effet, il semble probable que dans un futur proche chacun soit amené à piocher sur le net à la carte ses logiciels, afin d’en disposer à sa guise. Ceci pour une heure, un jour ou un an selon ses besoins. Un changement déjà bien enclenché qui devrait bientôt se généraliser et entraîner une modification en profondeur du marché et des comportements. Pour les grands acteurs du secteur tel Microsoft, la stratégie n’est donc plus seulement du domaine du marketing mais de plus en plus de celui de la sociologie. D’ou ces grandes cessions «d’examens», véritables creusets où déjà se façonnent les conditions de nos futurs comportements.

Pour en savoir plus, www.microcost.com