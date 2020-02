Pour répondre au besoin croissant de spécialistes en réhabilitation de constructions anciennes, l’IUT de St Nazaire développe un première licence experte.

Plus de la moitié des salariés du bâtiment travaille dans la réhabilitation et la maintenance des constructions anciennes. Un chiffre et un domaine qui valaient bien la création d’une spécialité universitaire. Fort de ce constat, l’IUT de St Nazaire (44) a créé cette année la première licence de Réhabilitation et de Maintenance de la construction, un diplôme dont les premiers étudiants terminent actuellement le parcours. Le cursus de cette nouvelle licence s’organise autour de 3 pôles : enseignement universitaire, projet tutoré et stage en entreprise. Le pôle enseignement comprend 450 heures de cours dispensés en 18 semaines de 4 jours, le cinquième jour étant entièrement consacré à un projet encadré par un professionnel. Le cycle est complété par un stage de 14 semaines en entreprise. Le nombre de places, limité à 9 cette année, sera de 26 à la rentrée prochaine. Cette nouvelle expertise vise 9 métiers spécifiques : responsable de la gestion du patrimoine, des diagnostics, du suivi des travaux, des services techniques, des études techniques, coordinateur de travaux, conducteur des travaux de réhabilitation et enfin maître d’œuvre ou collaborateur d’architecte. Les matières enseignées touchent toutes les facettes de la réhabilitation : les aspects pratiques (construction, management de projet, gestion technique du patrimoine…), réglementaires (droits, sécurité, environnement) ou administratifs et commerciaux (communication, gestion). La moitié des enseignants est constituée de cadres d’entreprise. Pour être admis, les candidats doivent retirer leur dossier dès le 15 mai et le déposer avant le 1er juin. Pôle Génie Civil de l’IUT de ST Nazaire (44) tel 0240178150 www.iutsn-nantes.fr

Redacteur