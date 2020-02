Avec l'arrivée des simulateurs de conduite d’engins, les élèves du BTP pourront s’entraîner comme de véritables pilotes d’avions. Une cyber-pédagogie qui devrait très vite se généraliser

Sous l’égide de l’Union européenne, les écoles du BTP vont se voir rapidement dotées d’un véritable simulateur de conduite des engins hydrauliques de terrassement. Première du genre, cette dotation conséquente porte sur un appareil qui reprend toutes les caractéristiques des simulateurs utilisés dans la formation des pilotes d’avions commerciaux et dont le coût reste cependant accessible (200 000 euros par appareil). L’élève se trouve dans une cabine en tout point identique à celle d’une pelle hydraulique sur pneus (2 modèles existent, des 18 et 34 tonnes de Case).

Des sensations parfaitement identiques à la réalité

Muni d’un casque de réalité virtuelle, l'élève visionne des images en trois dimensions et en stéréo dans un champ de 60° de diagonale (format 4/3). Ce casque, équipé d’un tracker de poursuite, permet à l’image de suivre tous les mouvements de tête du pilote. En agissant sur les commandes, celui-ci met en mouvement la cabine. Cette dernière est associée à un jeu de vérins commandés par les ordinateurs de calcul sur lesquels les commandes influent. Toutes les sensations sont identiques à celles d’une vraie pelle. La réalité visuelle sonore et kinesthésique (rendu du mouvement) est totale. Quand l’utilisateur agit sur le joystick de rotation, il pivote jusqu’à 360° dans une concordance parfaite de ses impressions et de son environnement. Tous les signaux s’échangent dans une simultanéité absolue. Le centre du système de calcul est constitué de 3 PC et d’un générateur de son. Le premier PC organise et produit les images en 3 D, le deuxième modélise la pelle hydraulique et le troisième est utilisé par l’instructeur. Celui-ci peut suivre l’activité de l’élève à son insu ou non, intervenir sur sa conduite ou générer des évènements particuliers pendant la manœuvre. Il peut ainsi faire apparaître dans le champ du pilote des icônes figurant des plots, des camions en mouvement, des ouvriers, des barrières …. L’instructeur peut également, en temps réel,configurer le terrain (créer une forte pente, des obstacles), modifier sa nature (sable, argile pierre, tout venant), définir une zone de travail ou imposer un trajet spécifique à l’élève. Tous les chocs et erreurs de conduite déclenchent des signaux d’alerte gradués et enregistrés. Les nouveaux modèles vont en outre inclure tout un échantillon de conditions météorologiques et de luminosité. À partir d’une aide directe portant sur 50 % de l’investissement, la Communauté européenne espère que la majorité des écoles de BTP pourra rapidement être dotée de ce simulateur.

