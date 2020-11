Sept partenaires européens se sont regroupés pour organiser et lancer une compétition qui se déroulera sur une année autour des économies d’énergie. Le Trophée européen de l’énergie récompensera l’entreprise qui aura réalisé les plus importantes économies d’énergie dans ses bureaux, en un an, d’après une campagne de sensibilisation du personnel sur l’utilisation rationnelle de l’énergie, basée essentiellement sur les changements de comportements.

La compétition s’articulera autour du site www.energyoffice.org qui fournira aux participants informations, instructions, outils et méthodes… sur comment économiser l’énergie dans les bureaux.

Ce projet, financé à hauteur de 50% par la Commission Européenne dans le cadre de son programme SAVE II et se déroule sur 2 ans de janvier 2004 à janvier 2006.

Economies d’énergies, réduction des coûts financiers et réduction des émissions de CO2 par la mise en œuvre de campagnes d’utilisation rationnelle de l’énergie sur le lieu de travail, par l’ensemble des entreprises participantes à travers toute l’Europe, tels sont les principaux résultats attendus de ce projet.

De plus, ce projet est l’occasion d’établir et de tester l’organisation d’une première édition de compétition, qui pourrait se renouveler tous les ans.

Enfin, le projet Energy Tophy sera accompagné d’une importante campagne de communication médiatique autour des entreprises participantes, des porteurs du projet et de l’ensemble des partenaires co-financeurs et sponsors.

Méthodologie

La première phase du projet concerne la mise en œuvre du cadre technique et administratif de la compétition. Ensuite, une cinquantaine d’entreprises volontaires (7 à 10 par pays) seront recrutées pour participer au concours. Le lancement de la compétition engagera les entreprises à se mobiliser sur le projet pendant 12 mois. Au bout d’un an , les résultats des entreprises participantes seront collectés et évalués afin de déterminer les vainqueurs dans chaque catégorie. Une large campagne médiatique sera engager afin d’assurer la promotion des lauréats du trophée. Les prix seront remis au cours d’un gala à Bruxelles.

Une évalutation détaillée des résultats de la compétition et des bonnes pratiques mises en œuvre grâce au concours sera publiée.

Les 35 entreprises et organisations participant au concours «Energy Trophy» ont un an à compter du 1er octobre 2004 pour diminuer leur consommation d’énergie dans leurs bureaux. Cette diminution ne doit être due qu’à la modification du comportement de leur personnel et devra donc reposer sur des gestes simples, comme éteindre la lumière dans les locaux inoccupés ou ne pas abuser de la climatisation, les mesures nécessitant des investissements n’étant pas prises en compte. Le plus fort pourcentage de réduction d’énergie sera récompensé, mais aussi la meilleure campagne de sensibilisation du personnel.

Le Trophée Européen de l'Energie sera remis dans les trois catégories suivantes:

Les plus importantes économies d'énergie réalisées au niveau européen (Gold: 10 000 €, Silver: 5 000 €, Bronze: 2 500 €)

Les plus importantes économies d'énergie réalisées au niveau national (5000 € par pays)

La meilleure campagne de sensibilisation et de mobilisation des salariés: 5 000 €

Un gala de remise des prix clôturera la compétition à Bruxelles en présence des repésentants de la Commission européenne en Novembre 2005.

Actuellement, une trentaine d'entreprises ont déjà accepté de participer à cette compétition

Pour en savoir plus .