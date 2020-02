Internet vient au secours des artisans qui souhaitent transmettre leur entreprise. Des centaines d’entre eux ont déjà trouvé un repreneur sur le site de la BNOA (bourse d’ opportunités artisanales).

Ouvert en octobre 2000 par l’APCM (Assemblée Permanente des Chambres de Métiers) le site de la Bourse Nationale d’Opportunités Artisanales (bnoa.net) connaît un très vif succès. En moyenne, ce sont plus de 2000 annonces de cessions qui sont offertes aux candidats repreneurs, dont plus de 15% dans le secteur du bâtiment. Le site, mis au point par les spécialistes économiques des Chambres des Métiers, dispose d’un double niveau d’accès. Le niveau apparent, celui du site Internet, permet de balayer rapidement l’ensemble des offres sur tout le territoire français, à la fois par types d’activités et par départements. Les offres comportent les données économiques de base nécessaire à une première sélection (CA, Prix de cession, taille, nombre de salariés…). Une présélection qui permet aux repreneurs de cibler très vite l’entreprise recherchée. En amont de chacune des offres, chaque artisan cessionnaire doit cependant satisfaire à une procédure rigoureuse d’expertise. Cette procédure, réalisée in situ par les agents économiques des Chambres des Métiers, s’appuie sur l’examen des 3 derniers bilans et sur un mini audit de l’entreprise. Ce n’est qu’à l’issue de cet examen et après accord entre les agents des CM et l’artisan, que l’offre sera diffusée sur le site Internet. La qualité et la justesse des offres du site évite les nombreux contacts inutiles et les pertes de temps lorsque les offres, comme c’est le cas dans d’autres circuits, sont présentées de manières incomplètes ou tronquées. De plus, le système facilite largement la rencontre des candidats au changement de région. La BNOA offre aussi, par l’intermédiaire de réseau intranet, de nombreuses autres possibilités d’échanges. Par ce canal, un réseau de sélection directe des entreprises est animés par 160 des 1 100 agents économiques des Chambres des Métiers. -Bourse Nationale d’ Opportunité Artisanales : www.bnoa.net Pour plus d’information, Chambres des Métiers et www.apcm.com et www.info@apcm.fr

Redacteur