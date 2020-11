Le CSTB organise le Jeudi 9 décembre 2004, en partenariat

avec le CAUE 94 (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement)

et l'ADIVET (Association pour le Développement et l'Innovation de la

Végétalisation Extensive des Toitures) une rencontre sur les toitures

végétalisées, technique largement développée

et éprouvée dans la plupart des pays d'Europe, émergente

en Amérique du Nord et au Japon, mais encore méconnue en France.

Cette technique s'inscrit pourtant pleinement dans la démarche HQE®

pour ses nombreux avantages, écologiques et esthétiques, techniques

et économiques.





Au programme Les spécialistes du CAUE, de l'ADIVET et du CSTB feront le point sur ce concept technique, ses perspectives de croissance, ses contributions au développement durable de la construction ainsi qu'à la gestion de l'eau. La technique des toitures végétalisées : François Lassalle, président de l'ADIVET Urbanisme, environnement, gestion durable : une approche globale Pierre Georgel, ADIVET

Bruno Bertineau, CSTB

Bernard de Gouvello, CSTB Concept technique et règles de l'art François Lassalle, ADIVET

Jean-Claude Burdloff, CSTB Marché et prescription François Lassalle et Pierre Georgel, ADIVET Cas concret : le bâtiment ARIA du CSTB Jean-Charles Trebbi, CSTB

Agnès Bertholon, architecte Cocktail



Jeudi 9 décembre 2004 de 9 h 00 à 12 h 00

CSTB - 4 avenue du Recteur Poincaré - 75016 Paris

Bulletin d'inscription et réponse souhaitée avant le 3 décembre Par courrier - au CSTB à Brigitte Laï

84 avenue Jean Jaurès - Champs sur Marne

77447 Marne la Vallée cedex 2

Par fax : 01 64 68 89 93 - Par mail : b.lai@cstb.fr



