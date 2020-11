Le port de Saint-Mandrier, en baie de Toulon, a

été bloqué toute la matinée samedi par une flottille de quelque quatre-vingt

voiliers et bateaux à moteur qui demandent que la CCI du Var soit dessaisie de

la gestion de ce port. La hausse des cotisations des usagers du port de 30% en 2005, et la

fermeture de dix appontements en béton pour des raisons de sécurité sont à

l'origine de ce vent de fronde mené par l'amicale des plaisanciers mandréens

(APM).

"Plaisanciers en colère, hausse des tarifs abusifs", pouvait-on lire sur un pavillon, tandis que le port résonnait des cornes de brume.

L'APM qui regroupe 290 des 700 amarrages de ce port et l'UNAN (Union nationale des associations de navigateurs) reprochent à la CCI de ne pas avoir entrepris les travaux d'entretien pour lesquels elle reçoit les cotisations des plaisanciers, "malgré des rapports d'inspection les préconisant", a déclaré Jean-Pierre Debanne, membre du conseil d'administration de l'APM et secrétaire de l'UNAN Méditerranée.

Deux arrêtés préfectoraux, le 30 juin et le 27 juillet 2004, ont ordonné la fermeture de 1O appontements en béton. Mise en demeure par la DDE de faire ces travaux, la CCI a annoncé une hausse de 30% de la redevance le 21 octobre, qui a "mis le feu aux poudres" selon M. Debanne. "On ne peut faire payer l'investissement aux plaisanciers d'autant que la CCI a une délégation de service public", a-t-il déclaré.

Le président de la chambre de commerce et d'industrie du Var Albert Bessudo considère de son côté que "les cotisations payées par les plaisanciers ne permettent pas une remise en état de ce port". Pour lui, les tarifs payés par les plaisanciers sont "très, très bas, beaucoup plus bas que dans le voisinage", de l'ordre de 1.500 euros par an pour un bateau de 10 mètres, contre 4.000 euros à Bormes-les-Mimosas ou Fréjus, a-t-il dit.

Les travaux de réfection des pannes en béton attaquées par le sel, dont le programme a été validé par la DDE, représentent plus de 20 millions d'euros de travaux à faire sur trois ans, à partir de 2005, a-t-il dit. Ils seront financés par des emprunts, des avances de trésorerie de la CCI et des augmentations des cotisations des usagers du port "de l'ordre de 30%" votées par le Conseil portuaire qui rassemble tous les usagers.

La CCI gère les six ports de la rade de Toulon ainsi que Giens, Porquerolles, la Tour Fondue et Le Niel, soit entre 3 et 4.000 bateaux. Les plaisanciers ont prévu de poursuivre leur action le 13 novembre à Toulon et le 20 novembre à la Seyne-sur-mer.