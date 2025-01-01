Des portes intérieures Jeld-Wen révélées en avant-première à Artibat 2025
Au salon breton, Jeld-Wen révèle ses nouvelles gammes de portes décoratives intérieures. Des solutions à la fois travaillées sur le plan esthétique comme technique.
Au salon breton, Jeld-Wen révèle ses nouvelles gammes de portes décoratives intérieures. Des solutions à la fois travaillées sur le plan esthétique comme technique.
Le salon Artibat 2025 a été l’occasion pour Zilten d’afficher son offre multi-matériaux de portes d’entrées. Tour sur son stand, avec trois innovations : Aria, Isami 7-Confort et nouvelles finitions dans...
Pour Heidelberg Materials comme pour Lafarge, l’événement Artibat constitue une vitrine privilégiée pour leurs gammes bas carbone et circulaires. Autre offre affichée par les industriels du béton sur l'édition...
Salon crée par la CAPEB Pays de la Loire, le salon Artibat a pourtant, depuis plusieurs éditions, élu domicile à Rennes. Focus sur trois exposants bretons, concernant l’intérêt de ce salon sur leur terre...
À l’occasion du salon Artibat 2025, Nantes Université dévoile une œuvre technique et symbolique : un pont inspiré des croquis de Léonard de Vinci. Ce projet, fruit d’une collaboration entre étudiants,...
Malgré un marché français des pompes à chaleur en difficulté, Bosch Home Comfort reste ambitieux et présente au salon Artibat ses dernières innovations, dont une nouvelle pompe à chaleur air/eau au propane...
Unilin Insulation présente Usystem Roof HB PIR sur Artibat 2025. Le nouveau panneau d'isolation pour toiture tend à diminuer le temps de pose tout en améliorant les performances thermiques.
Sur le salon des Renodays, en septembre dernier, nous découvrions Solutions Artisans. La plateforme numérique tend à faciliter les démarches des artisans de bâtiment dans le cadre de travaux de rénovation...
Face à l’essor du photovoltaïque, les industriels du bâtiment s’orientent de plus en plus vers cette énergie renouvelable qu'est le solaire. C'est le cas de Wienerberger, spécialiste de la terre cuite,...
Sur Artibat, Olivier Dirringer, directeur commercial France chez Deceuninck, nous a présenté la nouvelle gamme de fenêtres Elegant. Ces fenêtres, aux profilés PVC, font partie d'une gamme entièrement circulaire...
Grégory Debliqui directeur commercial de Swao (groupe Cetih), nous présente les dernières nouveautés produits aluminium et bois sur le salon Artibat.
Rehau, spécialiste de solutions polymères, lançait il y a plus d'un an Rautop. Ce nouveau système de plafond chauffant-rafraîchissant propose un autre confort d'installation pour les professionnels, en...
Sur le salon Artibat, le directeur marketing de Viessmann France Marc Ruch nous a présenté la dernière batterie de stockage Vitocharge VX3. Cette solution est idéale pour les nouvelles constructions et...
Laurent Roegel, PDG d’Airwell, était présent sur le salon Artibat pour présenter les dernières innovations du fabricant. Pour Batiweb, ce dernier est également revenu sur les tendances actuelles du marché...
Béatrice Vila, directrice marketing, communication, prescription et digital d’Edycem, revient sur la nouvelle plateforme de valorisation des déchets inertes située à Mérignac (33), et sur Vitaliss, la...
Le directeur régional Ouest d'Atlantic France, Pierre-Yves Morvan, était présent sur le salon Artibat pour présenter les dernières nouveautés de la gamme Shogun, une solution qui associe PAC Air/Air réversible...
Matthieu Lechantre, directeur marketing isolation chez Soprema France, nous présente le nouveau panneau isolant acoustique du fabricant, constitué de matières premières recyclées, et destiné aux cloisons...
Sur le salon Artibat, Julien Tobie, responsable des ventes Négoce chez Daikin France, présente les dernières innovations du fabricant, dont Daikin Multi+, une solution qui combine la production d'eau chaude...
Vanessa Crenn, directrice marketing de Cermix, revient sur le lancement de la nouvelle gamme éco-responsable, composée de 10 produits qui permettent de réduire de 10 à 24 % les émissions de CO2 par rapport...
À l'occasion du salon Artibat, Frédéric L'Helguen, directeur des ventes chez Jeld-Wen, nous présente le dernier bloc-porte adapté aux établissements de santé et aux écoles.
Nicolas Denis, directeur commercial et marketing de Leul Menuiseries nous présente la dernière innovation du fabricant. Il s'agit d'une évolution de sa fenêtre PVC Swingline, qui unit ventilation, confort...
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