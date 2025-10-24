Pour Heidelberg Materials comme pour Lafarge, l’événement Artibat constitue une vitrine privilégiée pour leurs gammes bas carbone et circulaires. Autre offre affichée par les industriels du béton sur l'édition 2025 : leurs outils numériques. Présentation.

Rendez-vous incontournable des professionnels du bâtiment dans le Grand Ouest, Artibat accueille deux géants du secteur durant cette édition 2025 : Heidelberg Materials et Lafarge. Les deux industriels du béton y présentent leurs avancées pour bâtir plus durable, entre innovations produits, solutions digitales et volonté affirmée de renforcer les liens directs avec leurs clients.

Heidelberg Materials : un rebranding sous le signe de la décarbonation

Pour Alexandre Collard, responsable marketing chez Heidelberg Materials, la participation à Artibat est stratégique : « L’objectif pour nous est vraiment d’ancrer notre marque dans le paysage des industriels producteurs de matériaux de construction », explique-t-il, rappelant que le groupe, anciennement Ciments Calcia, s’est rebaptisé Heidelberg Materials pour parler d’une seule voix sur tous les marchés.

Sur Artibat, Heidelberg Materials met en avant son expertise béton - ©Virginie Kroun

L’industriel met en avant EvoBuild. La marque regroupe ses solutions vantant une faible empreinte carbone, et surtout EvoZero, ciment à bilan carbone net zéro. Dans son procédé de fabrication, la capture et le stockage de CO2 dans l’usine pilote de Brevik, en Norvège.

En France, le groupe investit dans son appareil industriel, notamment à Airvault (Deux-Sèvres) où une nouvelle cimenterie intégrant la capture de CO2 doit entrer en fonction prochainement. Ce projet s’inscrit dans l’initiative GoCO2, visant à connecter, à horizon 2030, plusieurs sites industriels (dont Heidelberg Materials, Lafarge, Total Énergies) à un pipeline pour transporter le CO2, capté jusqu’à un hub de stockage à Saint-Nazaire.

Socli : la filiale biosourcée mise en avant

Heidelberg Materials profite également d’Artibat pour donner de la visibilité à Socli, sa filiale chaux. « Nous allons dévoiler une nouvelle offre de solutions biosourcées chaux et chanvre fabriquées à Xertigny », détaille Alexandre Collard. Quatre produits sont présentés : Isoliant, Isoliant Eco, Naturalis et Univis. Des innovations qui veulent allier performances techniques, respect de l’environnement, isolation et confort acoustique, pour répondre à la RE2020.

Toujours plus de solutions bétons bas carbone sur le stand de Heidelberg Materials - ©Virginie Kroun

Pour Alexandre Collard, le succès du salon se mesurera à la reconnaissance des visiteurs. Reste à savoir si, après l'édition 2025,« les professionnels identifient Heidelberg Materials comme un acteur incontournable, capable de fournir les solutions attendues aujourd’hui et demain ».

Lafarge : l’innovation au service de la proximité client

Le côté humain est également très important pour l'industriel Lafarge, comme nous l'explique Houssine Touihar, responsable communication marketing et commerciale du groupe : « Dans un monde où tout se digitalise, le salon reste un lieu d’échanges directs et conviviaux avec nos clients, artisans, maçons ou PME ».

Lafarge y présente ses solutions bas carbone et circulaires. La gamme EcoPact, lancée il y a quelques années, reste la plus large du marché et permet de réduire jusqu’à 70 % l’empreinte carbone du béton. Autres nouveautés : les bétons EcoCycle Inside, intégrant au minimum 10 % de granulats recyclés issus de chantiers de démolition. « Notre objectif est de massifier l’utilisation des granulats recyclés, avec une trentaine de centrales certifiées SERIP d’ici fin d’année », précise Houssine Touihar.

Le béton bas carbone dans tous ses états sur le stand de Lafarge à Artibat 2025

Côté ciments, la gamme Écoplanète en sac affiche une réduction de 30 % des émissions de CO2, tandis que le Multi-Bat Eco-Planet Eco-Cycle Inside pousse la baisse jusqu'à -37 %, grâce à l’incorporation de granulats recyclés.

« Nous disposons du Holcim Innovation Center, le plus grand centre de recherche sur les matériaux au monde, ce qui nous permet de garder une longueur d’avance sur nos concurrents », souligne le responsable communication.

L’offensive digitale de Lafarge

Le groupe mise également sur ses outils numériques. L’application Lafarge Plus Béton, lancée début 2025, permet aux clients de commander, suivre et gérer leurs livraisons depuis un smartphone. « C’est une appli qui facilite la vie de chantier et fait gagner un temps précieux », assure Houssine Touihar.

Autre outil présenté : le Lafarge Plus e-configurateur, qui générera automatiquement des FDES pour chaque projet. « C’est un prélancement à Artibat, avec un lancement complet prévu d’ici la fin d’année », précise le responsable du groupe.

Pour Lafarge, la réussite du salon se mesurera autant à l’affluence qu’à la qualité des échanges. « Il y a deux ans, notre stand était bondé. Cette année, nous l’avons conçu plus ouvert pour accueillir au mieux nos visiteurs ».

Artibat, un carrefour stratégique dans un marché en crise

Au-delà des annonces produits, Artibat reflète les enjeux d’un secteur en tension. « Le marché est très mauvais. Nous survivons depuis plusieurs années, sans voir le bout du tunnel », confie Alexandre Collard de Heidelberg Materials. Selon lui, seule la généralisation des solutions bas carbone, dictée par les réglementations, permet de projeter le secteur vers l’avenir.

Même constat pour Lafarge, qui insiste sur la nécessité de continuer à investir et innover, tout en gardant le lien avec ses clients.

Propos recueillis par Jérémy Leduc