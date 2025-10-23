ITE en toiture : Unilin Insulation veut supprimer les ponts thermiques
Publié le 23 octobre 2025, mis à jour le 23 octobre 2025 à 17h04, par Raphaël Barrou
« Le produit est finalisé à 95 % ! ». Sur le stand d'Unilin Insulation au salon Artibat, Mathieu Mignon est enthousiaste à l'idée de présenter l'Usystem Roof HB PIR. Alors le délégué régional des ventes vante ce nouveau panneau de toiture « coupé en kit, prêt à poser. » Celui-ci devrait être commercialisé au second semestre 2026.
« Thermiquement, c'est plus performant »
Le panneau de toiture d'Unilin Insulation promet de supprimer les ponts thermiques. Pour ce faire, le kit est prévu pour être vissé sur la charpente à l'aide de chevrons intégrés dans les panneaux. Jusqu'ici, les panneaux sandwich de couverture pouvaient affecter l'isolation à cause de leurs parements parfois constitués de bois par exemple.
Sans pouvoir chiffrer précisément les gains observés par rapport à cette technique, Mathieu Mignon assure : « Là pour le coup, thermiquement c'est plus performant. »
Un gain de temps, selon Unilin
Mais, sur le stand Unilin Insulation, on se targue surtout de pouvoir simplifier le processus de pose de l'équipement d'isolation de toiture. « On a estimé 50 % de gain de temps », explique David Valente, directeur des ventes du produit.
Le panneau de toiture est bien un outil d'isolation thermique, mais il agit aussi comme support de couverture et de finition intérieure. « Vous faites la charpente, la déco et l'isolation en une opération », résume David Valente. « Vous pouvez réduire le temps passé sur la partie exécution. Là, même un couvreur sera en capacité de poser sur une charpente. »
Le panneau continue d'utiliser la mousse de polyuréthane. « Mais on travaille sur le verdissement du produit. Dans le réacteur à polyols, on travaille avec 50 % de produits recyclés. L'idée c'est de le rendre entièrement recyclable à terme. » Mais selon David Valente, le problème des produits qui intègrent de la fibre de bois, c'est l'épaisseur : « 240 mm contre 157 mm pour l'Usystem avec une résistance thermique de 6. Ce qui pose des contraintes supplémentaires sur le poids ».
Par Raphaël Barrou
Les tags associés
MaPrimeRénov’ : un décret « illogique » pour la filière ITE
Jugée illogique, l’exclusion de l’ITE des aides MaPrimeRénov’ dès 2026 pour le mono-geste menace l’efficacité énergétique. Tel est le constat des entreprises du secteur, qui demande la suppression de l'article...
Découvrez le Club Unilin en vidéo ! | Unilin Insulation
Qui de mieux que nos clients pour parler du Club Unilin ?
Usystem Roof se pare de fibre de bois : Usystem Roof DS Natural Wool
Découvrez dans cette vidéo la présentation du nouveau produit 100% en fibre de bois. Une solution constructive bio-sourcée qui répond aux exigences de la bio-construction en limitant les émissions de gaz...
Comment isoler un mur intérieur sans perdre de place ?
L’isolation thermique d’une habitation permet d’améliorer le confort de vie des habitants, mais également de limiter les pertes de chaleur et ainsi de réduire les dépenses en énergie. Cependant, l’isolation...