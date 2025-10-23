Unilin Insulation présente Usystem Roof HB PIR sur Artibat 2025. Le nouveau panneau d'isolation pour toiture tend à diminuer le temps de pose tout en améliorant les performances thermiques.

« Le produit est finalisé à 95 % ! ». Sur le stand d'Unilin Insulation au salon Artibat, Mathieu Mignon est enthousiaste à l'idée de présenter l'Usystem Roof HB PIR. Alors le délégué régional des ventes vante ce nouveau panneau de toiture « coupé en kit, prêt à poser. » Celui-ci devrait être commercialisé au second semestre 2026.

« Thermiquement, c'est plus performant »

Le panneau de toiture d'Unilin Insulation promet de supprimer les ponts thermiques. Pour ce faire, le kit est prévu pour être vissé sur la charpente à l'aide de chevrons intégrés dans les panneaux. Jusqu'ici, les panneaux sandwich de couverture pouvaient affecter l'isolation à cause de leurs parements parfois constitués de bois par exemple.

Sans pouvoir chiffrer précisément les gains observés par rapport à cette technique, Mathieu Mignon assure : « Là pour le coup, thermiquement c'est plus performant. »

Un gain de temps, selon Unilin

Mais, sur le stand Unilin Insulation, on se targue surtout de pouvoir simplifier le processus de pose de l'équipement d'isolation de toiture. « On a estimé 50 % de gain de temps », explique David Valente, directeur des ventes du produit.

Le panneau de toiture est bien un outil d'isolation thermique, mais il agit aussi comme support de couverture et de finition intérieure. « Vous faites la charpente, la déco et l'isolation en une opération », résume David Valente. « Vous pouvez réduire le temps passé sur la partie exécution. Là, même un couvreur sera en capacité de poser sur une charpente. »

Le panneau continue d'utiliser la mousse de polyuréthane. « Mais on travaille sur le verdissement du produit. Dans le réacteur à polyols, on travaille avec 50 % de produits recyclés. L'idée c'est de le rendre entièrement recyclable à terme. » Mais selon David Valente, le problème des produits qui intègrent de la fibre de bois, c'est l'épaisseur : « 240 mm contre 157 mm pour l'Usystem avec une résistance thermique de 6. Ce qui pose des contraintes supplémentaires sur le poids ».

Par Raphaël Barrou