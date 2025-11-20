La porte d’entrée réinventée par Zilten sur Artibat
Publié le 20 novembre 2025, mis à jour le 20 novembre 2025 à 11h22, par Virginie Kroun
Fin octobre dernier, le Parc d’exposition de Rennes a ouvert ses portes au monde du BTP pour l’édition 2025 d'Artibat. Dans le hall 5, dédié au pôle second-œuvre, on découvre les nouvelles solutions exposées par Zilten, spécialiste de la porte d’entrée sur-mesure.
Une activité « historique dans le groupe. C'est le produit qu'on maîtrise le plus et sur lequel on apporte de l'innovation », nous confie Yann Borgnic, responsable marketing portes du groupe Cetih, qui a racheté l’entreprise Zilten en 2007.
Aria 1, une solution pensée pour le confort d’été
Notre tour du stand commence avec Aria 1, porte aluminium. Ses lignes épurées s’inscrivent dans le futur de Zilten, tourné vers le confort d’été dans la maison individuelle.
Comment ? Par l’intégration, dans le vitrage, d’une fenêtre manoeuvrable depuis l’intérieur. Celle-ci est disponible en version à la française et oscillo-battante, et vise une ventilation naturelle du logement.
Le tout accompagné d’une grille et d’une moustiquaire intégrée, afin de renforcer la sécurité de l’équipement. Son isolation thermique s’élève à 1,4W/(m2.K).
Nouveau modèle acier dans la gamme Confort
Tournée vers le multi-matériaux, l’offre de Zilten innove dans la porte d’entrée acier. 10 modèles existants ont été repensés avec une épaisseur plus grande, afin de répondre au marché de la rénovation.
Ainsi, les versions standards sont dotées d’une serrure automatique six points à crochets, pour une meilleure sécurité.
Sans compter leur impact sur les performances thermiques. Exemple : le nouveau modèle Isami 7-Confort, dont l’ouvrant est mieux isolé thermiquement 0,75 W/(m2.K)).
Le frêne pour la face intérieure des portes Nativ
Zilten profite d’Artibat 2025 pour exposer Nativ, sa collection révisitée. Huit designs ont été repensés en trois univers esthétiques pour l’extérieur, et comprennent le coloris Silver. Un coloris grisé dont la tenue est garantie est 15 ans sur le bois accoya.
Autre nouveauté de la gamme : la face intérieure est maintenant fabriquée en frêne, essence européenne plus approprié pour cet usage. Le Red Cedar, couramment utilisé sur les deux faces, ne l’est maintenant que pour celle extérieure, « pour sa résistance et sa longévité ».
