Malgré un marché français des pompes à chaleur en difficulté, Bosch Home Comfort reste ambitieux et présente au salon Artibat ses dernières innovations, dont une nouvelle pompe à chaleur air/eau au propane et une solution air/air « triple service ». Le groupe mise sur des produits adaptés aux évolutions réglementaires, tout en poursuivant son développement sur le segment en croissance de la climatisation.

Avec la crise du logement neuf qui sévit depuis 2022, le marché français des pompes à chaleur n'en finit pas de se dégrader, avec encore -12 % en 2024. Les ventes de pompes à chaleur air/eau, elles, ont même chuté de 40 %.



Ce recul est attribué, par les acteurs du secteur comme Uniclima, au contexte économique et politique difficile, ainsi qu’à la compétitivité limitée de l’électricité. Le groupement souligne également l'impact de l’instabilité des aides, notamment MaPrimeRénov’, qui a perturbé le marché.

Les équipes de Bosch Home Comfort ne se laissent pas démoraliser pour autant et présentent avec entrain ses nouveautés.

Les chaudières à gaz, un marché qui se maintien malgré l’interdiction à venir

Pour la partie gaz, sous la marque elm.leblanc du groupe Bosch, « une mise à jour, une consolidation des gammes existantes » indique Baptiste Coutain, responsable marketing produits de Bosch Home Comfort. Toujours le best-seller de la marque, la chaudière Oxylis iCondens est désormais disponible avec un panel de nouveaux accessoires facilitant l’installation et un kit de conversion propane.

Des inquiétudes concernant la fin des chaudières à gaz annoncée pour l’horizon 2040 ? « On entendait même des dates un peu plus courtes auparavant. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours un besoin et surtout, il n'y a pas toujours de solution directe de remplacement du gaz », temporise Baptiste Coutain.

©Jade Melquiond

Un rachat, des questions

Le 23 juillet, Bosch a officialisé le rachat de la branche chauffage, ventilation et climatisation (CVC) de Johnson Controls pour plus de 7 milliards d’euros, la plus importante acquisition de son histoire. Le groupe allemand veut ainsi consolider sa division Home et se positionner en leader mondial sur le marché du CVC, en forte croissance. L’activité rachetée, incluant les parts détenues dans la coentreprise fondée avec Hitachi en 2014, sera intégrée à la division dédiée aux technologies énergétiques, où Bosch vise à doubler son chiffre d’affaires, de 5 à 9 milliards d’euros.

Une question se pose cependant : Johnson Controls produit des pompes à chaleur climatisantes, Bosch le fait aussi ; les deux marques ne risquent-elles pas de se faire concurrence ? « Aujourd'hui, les stratégies de marque ne sont pas encore définies » répond prudemment Baptiste Coutain. « À l'heure actuelle y a toujours deux stratégies distinctes, à terme, on ne sait pas encore ce qui sera décidé ». Le responsable marketing précise ensuite : « les stratégies d'attaque du marché des deux marques sont un petit peu différentes. Hitachi a toujours fonctionné avec ses comptoirs de distribution exclusive. La stratégie est différente chez Bosch, donc on ne se marche pas les uns sur les autres aujourd'hui. »

Pompe à chaleur air/eau Compress 3800i AW : le produit phare de l'année

Bosch Home Comfort présente en avant-première chez Artibat sa nouvelle pompe à chaleur qui arrivera sur le marché au deuxième semestre 2026. La pompe à chaleur air/eau Compress 3800i AW, une solution monobloc au propane (R290) conçue en adéquation avec l'évolution de réglementation européenne F-gaz. « Ce produit est complètement dédiée au marché français, avec un prix beaucoup plus accessible que nos solutions actuelles et éligible aux aides bonifiées depuis le 1er octobre », vante Baptiste Coutain.

Mis en vente au deuxième trimestre 2026, « c’est clairement le produit phare de l’année ». Ce nouveau modèle, vendu comme plus silencieux, doit remplacer les autres gammes en pompe à chaleur aérothermique Bosch qui ne passeront plus les seuils de l’F-gaz en 2027.

La demande de climatisation progresse

Autre nouveauté lancée au printemps dernier, la pompe à chaleur air/air « triple service » Climate 5000 MW assure le chauffage, le rafraîchissement et la production d’eau chaude sanitaire au sein d’un même système thermodynamique.

« Elle peut être associée à un kit conçu par Baillindustrie, permettant une distribution de l’air via des gaines et des grilles intégrées dans le bâtiment et les différentes pièces de vie », développe Baptiste Coutain. « Le dispositif comprend un groupe extérieur et une unité gainable, généralement installée dans les combles, qui diffuse l’air chaud ou froid dans chaque zone du logement ». Grâce à une gestion pièce par pièce, le système permet d’adapter le confort selon les besoins. Par exemple : chauffer le salon pendant la journée tandis que les chambres restent inactives, ou inversement, rafraîchir les espaces de nuit l’été et les réchauffer l’hiver.

Bosch poursuit ainsi son développement sur le marché de la climatisation, aussi bien dans le résidentiel que dans le tertiaire. L’activité, lancée par le groupe il y a plus de quinze ans et introduite en France en 2017, s’inscrit dans un contexte de forte croissance du secteur en Europe. La demande de climatisation y progresse régulièrement, portée par des étés de plus en plus chauds et et par l’augmentation de l’intérêt des particuliers et des professionnels pour des solutions garantissant un confort permanent.

Par Nils Buchsbaum