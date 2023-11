Rehau, spécialiste de solutions polymères, lançait il y a plus d'un an Rautop. Ce nouveau système de plafond chauffant-rafraîchissant propose un autre confort d'installation pour les professionnels, en particulier les plombiers-chauffagistes et les plaquistes. Présentation avec Rémi Bertsch, directeur de la division Building Technology de Rehau.

À l’occasion du salon Artibat, nous découvrions Rautop, système lancé il y a plus d’un an par Rehau, spécialiste de solutions polymères, notamment pour le bâtiment. Il s’agit de la troisième génération de plafond rayonnant, c’est-à-dire chauffant et rafraîchissant, de la marque. Présentation en vidéo avec Rémi Bertsch, directeur de la division Building Technology de Rehau : Le Rautop peut s’installer dans n’importe quel bâtiment. « Il y a une seule contrainte : c'est quand la hauteur n'est pas au-delà des 3 mètres/3 mètres 50. Auquel cas, le rayonnement sera beaucoup moins efficace au niveau des habitants ou des utilisateurs. Mais il peut tout à fait s'inscrire dans du logement aussi bien que dans des bâtiments tertiaires », nous détaille Rémi Bertsch. L’innovation arrive à temps, entre la nouvelle réglementation de la construction et la réforme des aides à la rénovation énergétique. « La RE2020 va mesurer les heures d'inconfort, les fameux degrés-heure. Toutes les solutions qui promeuvent, qui développent le confort thermique, et donc qui minimisent le nombre d'heures d'inconfort lié à des températures élevées, contribuent et s'inscrivent dans MaPrimeRénov’ », selon le directeur de la division Building Technology de Rehau. Propos recueillis Virginie Kroun Photo de Une : M.G