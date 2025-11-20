Des portes intérieures Jeld-Wen révélées en avant-première à Artibat 2025
Publié le 20 novembre 2025, mis à jour le 20 novembre 2025 à 11h40, par Virginie Kroun
Après une rencontre sur son usine du Gers, nous retrouvons Jeld-Wen sur Artibat. Le salon breton a été l’occasion pour le spécialiste des portes et blocs-portes de décoration et techniques de révéler en avant-première ses futures portes intérieures, commercialisées début 2026.
Quatre familles décoratives
Éléments de délimitation des espaces dans une maison, ces solutions proposent quatre univers décoratifs. D’abord la gamme Tendance, réunissant des portes associant finition rainurée et chaleur du bois. Différents coloris sont disponibles : chêne nature, chêne blanchi, voire le frêne.
Les portes de la collection Style prononcent le caractère du bois, du chêne blanc au chêne brun, en passant par le chêne doré et le chêne noueux. Elles peuvent également intégrer du verre dépoli.
La gamme Design mise sur le laqué, avec des couleurs sobres et intemporelles : noir et blanc. Vient ensuite la collection Eternal, rassemblant aussi des modèles noir ou blanc laqués, pleins ou vitrés.
Une recherche autour de la facilité de pose
Au-delà d’être esthétiques – bon point pour la prescription - , les nouvelles portes intérieures de Jeld-Wen ont été travaillées sur la partie technique, notamment sur la simplicité de pose.
« On a vraiment fait une grande analyse des besoins du marché, des besoins des poseurs et de leurs problèmes post-fin de chantier », nous explique Anne Renon, directrice marketing France de la marque.
Deux options sont ainsi possibles : soit une installation directement avec les cornières, soit une pose par vis via le chambranle, cachée par un joint d’étanchéité.
« Suite à cette fixation, on va pouvoir mettre un premier contre-chambranle qui va venir simplement cacher les pattes de fixation et un deuxième contre-chambranle de l'autre côté, qui lui va venir recouvrir la cloison ou l'épaisseur de la cloison en fonction de la demande du client », nous détaille Pierre Vivier, responsable de la formation commerciale chez Jeld-Wen France.
Adressées aux maisons individuelles, les nouvelles portes d’intérieur Jeld-Wen trouveront-elles leur place dans un marché chahuté ? « C'était important qu'on fasse ce renouvellement de gammes et les permis de construire redémarrent quand même. Il faut aussi préparer l'avenir, on ne peut pas rester dans l'attente d'un marché incertain », affiche sereinement Anne Renon.
Propos recueillis par Virginie Kroun
