Face à l’essor du photovoltaïque, les industriels du bâtiment s’orientent de plus en plus vers cette énergie renouvelable qu'est le solaire. C'est le cas de Wienerberger, spécialiste de la terre cuite, à travers sa marque Koramic. Présentation sur le salon Artibat.

Ce n'est guère un secret : le photovoltaïque rayonne ces derniers temps, soutenu en France par la loi d'accéleration des énergies renouvelables (EnR).

Certains industriels du bâtiment s'orientent de plus en plus vers cette source énergétique. Exemple : Wienerberger, à travers sa marque Koramic. Le spécialiste de la terre cuite pour toitures et façades a profité du salon Artibat pour présenter ses dernières innovations : le kit solaire Actua, et une application pour accompagner les couvreurs lors des études photovoltaïques pour leurs clients.

Découverte en images avec Pierre-Yves Gaulard, chef de produits Photovoltaïque et Accessoires Techniques de la marque :

Propos recueillis par Virginie Kroun

Photo de Une : J.L