Aujourd'hui en Europe, 40 % de la consommation d’énergie et 36 % des émissions de gaz à effet de serre proviennent des bâtiments. La France s’est lancé un énorme défi, viser d’ici à 2050, un parc immobilier climatiquement neutre. Pour ce faire et afin d’encourager les travaux de rénovation énergétique des logements anciens, le gouvernement accorde aux ménages un taux de réduit de 5,5% sur la TVA. Une très belle opportunité pour les particuliers qui voient ainsi leur facture fondre et pour les professionnels du bâtiment, qui peuvent ainsi proposer des tarifs plus attractifs à leurs clients. Explications.