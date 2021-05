Créée en 1971 en France, ACIMEX a tout d’abord acquis ses lettres de noblesse sur le territoire français dans le domaine de la préhension et le levage des plaques de tôle et d'acier au service de la sidérurgie et des industries mécaniques.

La société a ensuite étendu son savoir-faire et ses compétences au domaine du béton et du tube.

Une fois établie comme l’un des leaders dans les solutions de levage adaptées aux tunnels, ACIMEX a été rachetée en 2010 par CBE Group, expert mondial dans le secteur de la conception de moules pour voussoirs de tunnel. Ce nouveau partenariat a permis aux deux entités de proposer des solutions complémentaires sur de nombreux contrats.

Les bureaux administratifs de la société ACIMEX ainsi que l’atelier de production sont localisés dans la région Centre – Val de Loire, à Saint-Avertin. ACIMEX y dispose notamment d’un Bureau d’Etudes intégré, qui permet à son équipe de concevoir en 3D tous ses appareils adaptés au plus près de la demande des clients.

ACIMEX a été certifiée dès 2016ISO 9001 222x71 ISO 9001 (version 2015). Cette certification garantit le professionnalisme d'ACIMEX et le respect des normes et exigences légales en vigueur dans toutes les étapes de production, de livraison et de service après-vente.

ACIMEX rayonnait sur toute la France dès ses débuts en 1971. Au fil des années, les projets sont devenus internationaux et l’export représente désormais 70% du chiffre d’affaires de la société.

Parmi nos projets internationaux récents :

Erecteurs, chariots à voussoir et démouleurs pour les tunneliers du métro de Sydney en Australie

Erecteur à voussoir et chariot train pour le tunnelier d’une nouvelle autoroute en Sicile

Pinces à voussoirs pour le métro de São Paulo au Brésil

Erecteur et chariot à voussoir pour le métro de Riyad en Arabie Saoudite

En 2016, ACIMEX a ouvert en Chine une entité de production, SHAANXI ACIMEX Mechanical Equipment Co., Ltd lui permettant d’être au plus près de ses clients chinois. L’ensemble des machines ACIMEX produites en Chine est au préalable conçu sur mesure dans notre Bureau d’Etudes de Saint-Avertin, et bénéficie donc du savoir-faire français.

Le savoir-faire d’ACIMEX :

SOLUTIONS GLOBALES DE LEVAGE

Manutention par le vide

Manutention mécanique

Manutention automatisée

NOS PRODUITS