ADVANTECH FRANCE SA (ADVANTECH EUROPE)

ADVANTECH : Constructeur leader en informatique industrielle et IOT

Créée en 1983, ADVANTECH est devenu le leader mondial des PC industriels avec un chiffre d’affaire de plus de 1,6 Milliards USD$ et plus de 4800 employés.

ADVANTECH est présent dans 18 pays avec ses centres logistiques, techniques, commerciaux et SAV et le siège est à Taïwan. Ses produits couvrent aujourd'hui l'ensemble des besoins en informatique d'automation, embarquée, médicale, d'affichage, de transport et de communication.

Les bureaux ADVANTECH France s’agrandissent !

ADVANTECH est présent dans le monde du PC industriel depuis plus de vingt ans. La filiale française, ADVANTECH France a vu le jour à Nanterre en 1997 pour gérer le marché du PC industriel en Europe du Sud (France, Espagne et Portugal).

Aujourd’hui, ADVANTECH France ouvre un nouveau bureau eAutomation à Grenoble qui vient renforcer la présence d’ADVANTECH en France et dans les pays hispaniques.

Le savoir-faire d’ADVANTECH France :