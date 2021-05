AFCA : l’habit métal formé en façade

Notre bureau d’étude vous conseille sur les techniques adaptées à votre projet et étudie les possibilités de réalisation. En effet, avant toute offre de prix et toute mise en fabrication, des solutions économiques sur des concepts simples sont étudiées.

Nous calculons et dimensionnons vos produits, estimons et réalisons votre fabrication personnalisée au meilleur rapport qualité-prix, pour une prestation dans les règles de l’art, conforme aux DTU et normes en vigueur.

Que fabrique AFCA ?

A partir de bobines de métal brut ou laqué, acier inoxydable prépoli de 1,50 mètre de large jusqu’à 16cm de longueur. AFCA réalise toutes formes d’éléments en métal de l’unité à la série, du plus simple au plus élaboré, du profil linéaire à la surface sphérique.

Le savoir-faire d’AFCA :