Depuis plus de 30 ans, AIR CONFORT est le spécialiste de la pièce détachée pour tour aéroréfrigérante et centrale de traitement d’air.

Centrale de traitement d’air, tour aéroréfrigérante ou encore batterie et ventilateur centrifuge…, AIR CONFORT vous fournit toutes les pièces détachées nécessaires à vos installations quels que soient le fabricant d’origine ou l’âge de vos appareils.

Nous vous proposons des solutions sur mesure pour un remplacement à l’identique ou adapté à vos contraintes – que ce soit pour modifier ou améliorer votre installation existante.

Notre objectif ? Vous apportez une solution 100% adaptée à vos besoins.

La société AIR CONFORT fondée en 1988 par d’anciens cadres d’un important constructeur français de systèmes de conditionnement d’air.

Au fil des années, l’entreprise a confirmé son savoir-faire, ses compétences et sa polyvalence pour devenir l’un des leaders français dans la conception et distribution de composants de CTA et de tours aéroréfrigérantes.

Entreprise à taille humaine, l’atout principal d’AIR CONFORT repose sur son équipe d’hommes de terrain – tous véritables experts du métier.

De la prise de contact à la commande, en passant par l’élaboration du devis et la prise de mesure sur site, vous serez en contact privilégié avec un seul et unique technico-commercial.

La garantie d’une totale confiance et d’une parfaite connaissance de votre installation et de tous vos besoins.

Le savoir-faire d’AIR CONFORT :

COMPOSANTS

Pièces de rechange pour centrale de traitement d’air

Pièces de rechange pour tour aéroréfrigérante et aéroréfrigérant sec

Produits finis air confort

SERVICES